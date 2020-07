Konjičani si želijo sistemske ureditve mirujočega prometa

Na konjiški Občini si želijo sistemsko urediti mirujoči promet na javnih površinah v Slovenskih Konjicah. Projekta, v sklopu katerega so začeli iskati najbolj primerne rešitve, so se lotili v sodelovanju s študenti mariborske Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in domačim Stanovanjskim podjetjem. V sklopu projekta so med drugim opravili celovit pregled parkirišč, vključno z njihovo klasifikacijo. Sistemsko so pristopili k identificiranju problema, razlogov in v končni fazi predlogov rešitev ureditve parkiranja v mestu. Konjiški župan Darko Ratajc pa je za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla dejal, da razmišljajo tudi o parkirni hiši.

(Jure Mernik)