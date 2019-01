Konjičani še krepijo sodelovanje z Biogradom na Moru

Konjiški župan Darko Ratajc in podžupan Primož Poklič sta pred dnevi odpotovala v Bio-grad na Moru, kjer sta se udeležila svečane seja tamkajšnjega občinskega sveta ob občinskem prazniku. Slovenske Konjice in Biograd na Moru sta sicer že dolgo prijateljski mesti, sodelujeta že skoraj 40 let, in to tradicijo želi nadaljevati tudi novo vodstvo konjiške Občine. “Te vezi je treba ohranjati in jih še širiti na nekatera druga področja, predvsem gospodarstvo in turizem,” meni Ratajc. Prav zato si je želel, da bi hrvaške prijatelje obiskal tudi predsednik konjiške Območne obrtno-podjetniške zbornice Ivan Furman, a je bil ta tokrat zadržan. Kot je dodal Ratajc, se pa že pojavljajo nove evropske perspektive, v sklopu katerih bodo Konjičani skupaj z Biogradom na Moru skušali pridobiti denar za kakšne projekte na turističnem področju.