Konjičani razglasili najboljše športnike leta 2023 in podelili 89 priznanj

Teniška igralka Tamara Zidanšek in nogometaš Žan Vipotnik sta najboljša športnika konjiške občine za leto 2023. Oba sta na prevzem priznanj morala poslati mami. Zidanškova se je lani s slovensko reprezentanco v pokalu Billie Jean King prebila vse do polfinala, torej med štiri najboljše na svetu. V svojo zbirko je dodala tudi novo veliko lovoriko. Slavila je namreč na turnirju serije ‘WTA 125’ v italijanskem Bariju. Vipotnik se je s slovensko reprezentanco uvrstil na evropsko prvenstvo. V dresu Maribora je v sezoni 2022/2023 z 20 zadetki postal najboljši strelec in tudi najboljši igralec Prve lige Telemach. Poleti je prestopil k francoskemu velikanu Bordeauxu, ki trenutno nastopa v drugi francoski ligi. Med športnimi ekipami so bile znova najboljše članice Ženskega košarkarskega kluba GMi Konjice in med moškimi člani Nogometnega društva Dravinja.

Skupaj so danes podelili 89 priznanj. Imena prejemnikov bodo naslednji teden objavljena tudi v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

