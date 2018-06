Konjičani praznujejo občinski praznik. Podlili so občinska priznanja. + FOTO

1 od 12

S svečano sejo konjiškega občinskega sveta so nocoj sklenili dogajanje v sklopu letošnjih Konjiških dni. Na svečanosti v Domu kulture so zlati konjiški grb podelili poklicnemu pilotu in podjetniku Petru Ravnaku, srebrni grb je dobil ustanovitelj Konjiške atletske šole Anton Noner, bronastega profesorica zgodovine in sociologije na Gimnaziji Slovenske Konjice mag. Aleksandra Boldin, nagrado Občine pa Šahovsko društvo Slovenske Konjice.

Peter Ravnak – Pikči. Domačin, poklicni aktivni pilot, podjetnik, v preteklosti tudi aktiven košarkar. Kot trener je vodil državna prvenstva in mitinge.

Svojo letalsko kariero je začel v Aeroklubu Celje, danes pa je za njim že 20.000 ur letenja.

Poklicna pot ga je vodila na vojaško akademijo v Zadar in kasneje na strojno fakulteto, kjer je leta 1984 zagovarjal diplomsko delo z naslovom Letališče Slovenske Konjice. Šolanje za pilota je nadaljeval pri Adrii v mestih Beograd, Zűrich, Rim, Toronto in Montreal.

Bil je predsednik motorne komisije pri letalski zvezi in šef državne reprezentance v motornem letenju. Pod njegovim vodenjem je slovenska državna reprezentanca leta 1991 dosegla 3. mesto na svetovnem prvenstvu, kar je še vedno največji uspeh v naši državi. Danes je kapetan airbusa A320 in inštruktor za airbus, predsednik in ustanovitelj organizacije Aopa Slovenija (Aircraft Owner Pilot Association – Zveza lastnikov letal in pilotov), aktiven član in soustanovitelj Društva vojaških pilotov in urednik ter prav tako ustanovitelj revije Kopilot.

Kljub temu, da ga je službena pot vodila širom po svetu, je ostal zvest svojim koreninam in se vračal v domači kraj, z željo po razvoju letališča Slovenske Konjice. Na letališču je tako prisoten od vsega začetka, od prvega letenja do certifikacije asfaltne letališke steze.

Letališče Slovenske Konjice sodi v svetovno mrežo letališč in je kot tako eno izmed 13ih letališč v Sloveniji in 500 letališč v Evropi, ki je vpisano v svetovni register in je zgrajeno po svetovnih standardih. Iz letališča Slovenske Konjice se da poleteti prav na vse konce sveta. Letališče je certificirano za pristajanje letal do teže 5700 kg, z lahkoto pa omogoča pristanek letal do 20 ton.

Na letališču sta sedeža dveh poklicnih šol za usposabljanje pilotov za letala tipa Airbus. Usposabljanja se udeležujejo piloti iz vsega sveta.

Stacioniranih je 20 letal. Tu se je izšolalo okoli 200 padalcev in pilotov vseh kategorij, ki danes letijo kot kapitani letal po vsem svetu.

Na kompleksu letališča trenutno deluje 6 podjetij in 4 aeroklubi. Neposredno povezanih z delom na letališču je več kot 100 ljudi, kar kaže na gospodarski pomen razvoja tega območja. Hkrati pa je letališče tudi povezano z naravo in okoliškim prebivalstvom. V neposredni bližini je kolesarska steza, ki bo v prihodnje povezala Žiče in Loče.

V sklop letališča sodi tudi vzletišče za helikopterje Cugmajster.

Peter Ravnak je aktiven tudi pri delovanju Aerokluba Slovenske Konjice, ki letos praznuje 40-letnico delovanja. Društvo ima okoli 100 članov in že 25 let prireja letalske mitinge ter državna prvenstva. Zelo odmevna je bila tudi prireditev ob prazniku slovenskega letalstva, ki je na letališče privabilo okoli 10.000 obiskovalcev.

Anton Noner – za prijatelje Toni, Noni. Nekdanji odličen atlet, celo mladinski Jugoslovanski reprezentant. Je ustanovitelj in predsednik Konjiške atletske šole, katere začetki segajo že v leto 2005. Takrat je Noner s pomočjo Atletskega društva Kladivar Celje, atletske treninge začel organizirati na konjiški OŠ Ob Dravinji.

Treningi so sprva bili namenjeni le otrokom, kasneje so pričeli s treningi tudi starejši rekreativci. Število tekačev je naraslo na več kot 250 otrok, treningi pa potekajo še v Ločah, Zrečah, Vitanju in Oplotnici. Vrhunec tekaškega leta Konjiške atletske šole, poleg atletskih tekem po vsej Sloveniji, predstavlja Atletska olimpijada, ki jo za OŠ: Ob Dravinji, Pod goro, Loče in Zreče organizira že 12. let zapovrstjo.

V tekaški skupini za odrasle trenira 70 odraslih, ki se aktivno družijo na treningih in tekaških prireditvah po Sloveniji in v tujini.

Danes Konjiška atletska šola deluje kot socialno podjetje in širi glas o aktivnem in zdravem načinu življenja.

Ob odličnih rezultatih Konjiške atletske šole in močnem porastu tekačev je pred 5 leti Noner začel udejanjati idejo o velikem tekaškem dogodku. Leta 2013 je luč ugledal prvi Konjiški maraton, danes znan kot Maraton z dušo. Atletska zveza Slovenije je Konjiškemu maratonu v preteklem letu podelila priznanje za odlično organizacijo, kar je prvo tovrstno priznanje v Sloveniji. 30. septembra, bo v Slovenskih Konjicah že 6. Konjiški maraton, ki bo hkrati državno prvenstvo v cestnih tekih na 10 km in državno prvenstvo za veterane na 21 km. Z okoli 1400 mednarodno zastopanih tekačev, se Konjiški maraton uvršča med največje tekaške prireditve ne le v našem okolju, temveč v vseslovenskem prostoru. Zaradi raznolikosti prireditve – trase merijo polmaratonskih 21, srednjeprogaških 10 in rekreativnih 5 kilometrov, tečejo pa tudi otroci, osnovnošolci na Teku šolarjev in predšolski otroci na Konjičkovem teku – je prireditev namenjena vsem generacijam. Tudi netekači ne ostanejo praznih rok, saj je spremljevalnega dogajanja toliko, da se središče Slovenskih Konjic napolni do vsakega kotička. Dan pred maratonom na predmaratonskih dogodkih ali na dan prireditve ob glasbenih odrih, ob stojnicah lokalnih ponudnikov ali ob trasi med navijači.

Mag. Aleksandra Boldin, prof. zgodovine in sociologije na Gimnaziji Slovenske Konjice, prepoznavna in izjemno aktivna zgodovinarka v naših krajih.

Radovednost že od študijskih let povezuje z raziskovalnim delom. V času študija je začela raziskovati zgodovino Slovenskih Konjic. Redno objavlja članke s področja zgodovine Slovenskih Konjic v strokovnih zgodovinskih časopisih, se z referati udeležuje Zborovanj zgodovinarjev Slovenije ter je avtorica mnogih samostojnih monografij s področja zgodovine.

V letu 2012 je bila soorganizatorica mednarodnega simpozija o življenju in delu baronice Adelme von Vay. 2-dnevni mednarodni simpozij je potekal v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in v Žički kartuziji. Na simpoziju je sodelovala s samostojnima – uvodnima referatoma, ki z zgodovinskega in sociološkega vidika obravnavata delo in življenje baronice. Ob simpoziju je izšla tudi monografija – Adelma von Vay: skrivnostna baronica iz Konjic; kjer je bila avtorica zgodovinskega dela.

0b 500-obletnici Slovenskega kmečkega upora je bila med pobudniki, ki so aprila 2015 izpeljali spektakel avtentičnega kmečkega zborovanja v Konjicah. Njeno avtorsko delo je zgodovinska zasnova tega spektakla na osnovi zgodovinskih virov ter priprava znanstvenega posveta z vodilnimi slovenskimi zgodovinarji. Članek o obeh dogodkih je objavila v zgodovinskem časopisu Zgodovina v šoli. Spektakel kmečkega zborovanja je bil izredno medijsko odmeven in je ponesel ime Slovenskih Konjic široko izven lokalnih okvirjev.

Ob 850-obletnici ustanovitve Žičke kartuzije je v Splošni knjižnici Slovenske Konjice pripravila obširno predavanje o Simbolih v zgornjem in spodnjem samostanu Žičke kartuzije. Njeno predavanje je bilo tudi objavljeno v lokalnem časopisu Novice.

Ob 870 – obletnici prve pisne omembe Konjic je bila glavna urednica in avtorica samostojnih člankov v obsežni monografiji, kjer so poleg lokalnih piscev sodelovali uveljavljeni slovenski strokovnjaki in znanstveniki ter celo akademiki. Monografija je bila javno predstavljena na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.

Sodelovala je tudi pri pripravi simpozija o Konjičanki Zdenki Serajnik in pri spremljevalnih dejavnostih kot sta zgodovinski pohod “Po poteh Zdenke Serajnik” in likovno-zgodovinski natečaj za osnovne in srednje šole na temo “Po poteh Zdenke Serajnik”. Na simpoziju je na osnovi raziskovalnega dela predstavila uvodni – zgodovinski referat o Zdenki Serajnik, ki je izšel tudi v zborniku.

Od avgusta 2016 je predsednica Zgodovinskega društva Konjice. V društvu poskuša uresničevati svoje poslanstvo: ohranjanje naše zgodovinske in kulturne dediščine za naslednje generacije. Z drugimi institucijami sodeluje pri mnogih kulturno-zgodovinskih projektih v kraju. V zadnjih dveh letih skupaj s konjiško knjižnico za širšo javnost pripravlja tudi delavnice – zgodovinska prevetravanja. Pod njenim mentorstvom “revitalizirajo zgodbe” iz konjiške zgodovine, da ne bi zašle v temno pozabo, temveč bi ostale za naslednje generacije.

Šahovsko društvo – Šah je analitično-sintetična strateška miselna igra in posebno področje kulture. Je dediščina človeške civilizacije z bogato tradicijo. Šah uvrščajo med interdisciplinarna področja, ker povezuje znanja iz naravoslovnih in humanističnih ved. V Armeniji uvrščajo šah med obvezne šolske predmete. Evropski parlament je leta 2002 sprejel deklaracijo o uvajanju šaha v šolske sisteme.

Živimo v času, ko je prosti čas intenzivno namenjen uporabi pametnih telefonov in računalnikov, ki sicer nudijo neomejene možnosti, pogosto pa so zlorabljeni in povzročajo razvoj mladostnikov-zombijev. Generacije, ki so igrale v šolah šah, poznajo izobraževalno, sociološko in kulturno vrednost te igre.

Šah pomaga vzgajati kakovostne, razmišljujoče otroke, sposobne držati koncentracijo na visokem nivoju, razmišljati in načrtovati svoje aktivnosti nekaj potez vnaprej, kar je prava dodatna vrednost.

Šahovski klub Slovenske Konjice v letošnjem letu praznuje 60 let delovanja. Društvo danes šteje 68 članov, od teh je 12 članov pristopilo v zadnjem letu. Člani prihajajo iz Slovenskih Konjic, Zreč in Oplotnice. Srečujejo se dvakrat tedensko, vsak zadnji petek v mesecu igrajo turnir v pospešenem šahu. Udeležujejo se prvenstva v standardnem šahu, turnirjev v okolici in igrajo v tretji državni ligi.

Šahovsko društvo Slovenske Konjice je v preteklem obdobju pričelo z intenzivnimi aktivnostmi za razvoj šaha med mladimi. Predsednik Ivo Marinovič vodi šahovski krožek na obeh osnovnih šolah v Slovenskih Konjicah. K sodelovanju se trudi pritegniti tudi Osnovno šolo Loče in vse podružnične šole v občini. Letos je društvo organiziralo prvenstvo osnovnih šol in mladinski regionalni turnir v pospešenem šahu za osnovne in srednje šole. Razmišljajo o šahovski šoli za najbolj nadarjene in navdušene mlade šahiste. Organizirali so nakup šahov in šahovskih ur za vse šole.