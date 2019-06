Konjičani poletne dogodke združili pod slogan ‘Nasmeh konjiških dni’

Na današnji novinarski konferenci v Žički kartuziji so Konjičani predstavili program letošnjih poletnih dogodkov v občini, s poudarkom na konjiških dnevih. Eden osrednjih dogodkov bo svečana seja občinskega sveta, na kateri bodo 30. junija podelili letošnja občinska priznanja.

Glasbene, kulturne, šolske, okoljevarstvene, športne, poslovne in seveda tradicionalne prireditve, ki v Slovenskih Konjicah ne manjkajo nobeno leto, bodo priložnost za druženja in tkanje lepih zgodb in prijateljskih vezi, in sicer od 14. junija do 24. avgusta. Karavano kolesarske dirke Po Sloveniji bodo Konjičani pozdravili 20. junija, ko bo na sporedu 2. etapa med Mariborom in Celjem. Dan prej bodo v Domu kulture gostili tradicionalno prireditev Naj mladi. V četrtek, 27. junija, se bodo na tradicionalnem Dnevu podjetnikov družili podjetniki iz Dravinjskega poslovnega kluba in drugi podjetniki iz okolice. Koncert Godbe na pihala bo ob praznovanju občinskega praznika 30. junija. Pomemben bo tudi 3. Jurijev festival kulinarike in domače obrti, na Mestnem trgu pa se v petek, 21. junija, obeta velika zabava – 22-letka Radia Rogla. Poletnih glasbenih večerov v Žički kartuziji bo to poletje kar pet. Toliko bo tudi sobotnih Poletnic na Starem trgu.

Še več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.