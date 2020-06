Konjičani podelili priznanja ob občinskem prazniku

Letošnje praznovanje konjiškega občinskega praznika je bilo precej drugačno kot v prejšnjih letih. Predvsem bolj mirno, z manj dogodki, odprtji novih pridobitev, … Kot vedno pa je vrhunec predstavljala svečana seja občinskega sveta. Na prireditvi, na katero so letos smeli samo povabljenci, so danes podelili občinska priznanja.

Zlati občinski grb je prejel uspešni podjetnik Ivo Križnič, lastnik družinskega podjetja Elpro Križnič s 30-letno tradicijo. Podjetje z več kot 70 zaposlenimi se ukvarja z razvojem in proizvodnjo sestavov nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, pri čemer vseskozi sledijo najnovejšim trendom tehnike na trgu.

Območno društvo invalidov Dravinjske doline je prejemnik srebrnega grba. Društvo je invalidska organizacija, ki v konjiški, zreški in vitanjski občini združuje več kot tisoč članic in članov, in je lani obeležilo 50. obletnico delovanja. Društvo poleg izvajanja socialnih programov organizira tudi družabna srečanja, izlete, predavanja ter druge aktivnosti.

Katja Temnik je dobitnica bronastega grba. Po končani športni karieri je nov izziv prepoznala v Zeliščnem vrtu Majnika, ki ga skupaj z mamo Majdo obdelujeta po načelih biodinamike, s spoštljivim odnosom do ljudi, živali, narave. Lani je prejela naziv inovativna mlada kmetica ter Agrobiznisovo priznanje za najboljšo podjetnico v kmetijstvu.

Godba na pihala Slovenske Konjice pa je za večletno uspešno delo prejela nagrado Občine.