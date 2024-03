Konjičani opravili rez trt ‘škalčanke’ in ‘kartuzijanke’

V Škalcah so opravili rez potomke modre kavčine z Lenta, s katero gospodari Občina Slovenske Konjice. Gre za simbolično dejanje, ki pa ima po besedah predsednica Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice Ivane Podkrajšek tudi zelo velik pomen po strokovni plati, saj so trti tako naložili predviden pridelek za letos in uravnali njeno rast.

Dogodka so se med drugim udeležili tudi konjiški župan Darko Ratajc, namestnik registriranega direktorja Zlatega griča Martin Ondruš, pripadniki evropskega reda vitezov vina in domači vinogradniki, ki so bili pred prihodom v Škalce tudi že v Žički kartuziji. Poleg škalčanke Konjičani namreč že več let skrbijo tudi za kartuzijanko. Več v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

1 od 13