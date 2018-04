Konjičani obrezali potomke stare trte v Žički kartuziji in v Škalcah

Po nekaterih slovenskih krajih lahko občudujemo potomke stare trte z mariborskega Lenta, ki je v Guinessovo knjigo rekordov vpisana kot najstarejša trta na svetu. V Občni Slovenske Konjice imajo kar dve. Še vedno obrodijo sadove, sicer pa ta trta dandanes simbolizira bogato vinsko kulturo Slovenije.

Danes so se gospodar obeh potomk trt, župan Miran Gorinšek in oba skrbnika Jože Tominšek, ki je skrbi za trto Kartuzijanko v Žički kartuziji in Dejan Bračko, ki budno spremlja trto Škalčanko v Škalcah, skupaj z domačini, zbrali pri rezu trt. Z vinorodnimi Škalcami upravlja podjetje Zlati grič in tako se je reza udeležil tudi direktor podjetja Zlati grič, Silvo Žižek.

