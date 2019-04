Konjičani obrezali ‘kartuzijanko’ in izbrali ‘Vinarja leta’

S kar dvema potomkama mame trte (modre kavčine) z Lenta, ki je stara več kot 400 let, se lahko pohvali Občina Slovenske Konjice. Pred dnevi se je zanimiva družba zbrala pri ‘kartuzijanki’, ki ob Žički kartuziji raste že dobro desetletje. Z rezom so jo pripravili na novo letino.

Vinogradniško vinarsko društvo Slovenske Konjice pa je izpeljalo že 28. ocenjevanje vin članov društva. Povprečna ocena vseh ocenjenih vin je znašala 18,12. Na osnovi društvenega pravilnika so tudi letos izbrali ‘Vinarja leta’. Ta naziv je prejel vinogradnik Marjan Kobale iz Žič, ki je dosegel najvišjo povprečno oceno med rednimi trgatvami za tri vzorce različnih sort. Absolutno najvišje ocenjeno vino je prav tako pridelal Kobale – za suhi jagodni izbor sorte sauvignon, letnik 2018, je prejel oceno 19,66.

Tabela z vsemi ocenami je objavljena v lokalnem časopisu NOVICE, ki je na prodajnih policah še danes in jutri.