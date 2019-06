Konjičani ob občinskem prazniku podelili pet priznanj

S svečano sejo občinskega sveta in podelitvijo občinskih priznanj se je nocoj končalo večdnevno praznovanje občinskega praznika Občine Slovenske Konjice. Zlati grb je prejela dolgoletna predsednica društva Sožitje Marija Opraus, srebrnega ob 60-letnici delovanja Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Slovenske Konjice in bronastega Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Tepanje, ki letos praznuje 90-letnico. Nagrada Občine je tokrat šla Turističnemu društvu Mlače, priznanje župana pa dolgoletnemu čebelarju Francu Žvikartu.

Novico bomo še dopolnili.