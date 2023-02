Konjičani kulturnikom podelili tri priznanja

Osrednja konjiška občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku je bila sinoči. Tokrat so akademijo znova pripravili v Domu kulture Slovenske Konjice.

Letos so občinska priznanja za uspešno delo na področju kulture iz rok župana Darka Ratajca in direktorice Javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice Renate Klančnik prejeli Franjo Funkelj, Milan Lamovec – Didi in Godba na pihala Slovenske Konjice. V kulturnem programu sta nastopili Sara Briški Cirman (mezzosopran) in Vita Kovše (klavir). Slavnostni govornik na prireditvi je bil podžupan Primož Poklič. (Jure Mernik)

