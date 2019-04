Jurijevo nedeljo so včeraj obeležili v Slovenskih Konjicah. Za praznik farnega zavetnika sv. Jurija so vse dopoldanske maše združili v eno skupno. Po maši pa so pripravili še tradicionalni blagoslov konjev na travniku nad cerkvijo in nato skupno praznovanje s pogostitvijo na župnijskem dvorišču. Blagoslov je opravil konjiški arhidiakon Jože Vogrin, zapeli so člani cerkvenega pevskega zbora, zbrane pa je pozdravil tudi predsednik Jurjeve konjenice Slovenske Konjice Hernik Hohler.

