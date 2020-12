Konjičani bodo za naslednje leto imeli na voljo približno 18 milijonov evrov

Občina Slovenske Konjice bo v proračunu za naslednje leto na odhodkovni strani imela približno 18 milijonov evrov. Takšen predlog proračuna za leto 2021 so v prvi obravnavi soglasno sprejeli konjiški občinski svetniki. Župan Darko Ratajc je o omenjenem dokumentu med drugim povedal: “Pripravljen je optimistično. Skoraj 48 odstotkov denarja bo šlo za naložbe. Predvidevamo, da bomo zanje od različnih sofinancerjev prejeli približno 3,6 milijona evrov. Seveda pa v proračunu ne gre samo za naložbe. Nismo zanemarili tudi drugih stvari, recimo sociale, več denarja kot doslej namenjamo krajevnim skupnostim.”

Med večjimi infrastrukturnimi projekti na Konjiškem v naslednjem letu so: nadaljevanje obnove cerkve v Žički kartuziji in dokončanje prizidka k zdravstvenemu domu, gradnja manjkajoče sekundarne kanalizacije, več denarja bo šlo tudi za ceste.

Občina se pri večjih naložbah odloča predvsem za projekte, v katere gredo skupaj z državo ali Evropsko unijo. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

