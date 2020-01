Konjičani bodo v letu 2020 razpolagali s približno 15 milijoni evrov

Pod proračun Občine Slovenske Konjice za leto 2020 so se podpisale vse politične stranke oz. liste, ki so zastopane v občinskem svetu. Dokument, ki predvideva, da bodo Konjičani razpolagali s približno 15 milijoni evrov, so pred kratkim v drugi obravnavi sprejeli soglasno (21 glasov za, 0 proti). Šlo je praktično brez razprave, kar kaže na dobro sodelovanje. “Proračun smo sprejeli hitro, ampak za to je bilo pred tem potrebnega veliko dela in usklajevanj,” je bil prvi komentar župana Darka Ratajca, ki verjame, da so dokument uspeli naložbeno naravnati.

Skoraj 40 odstotkov naslednjega konjiškega občinskega proračuna bo šlo za naložbe. Med večjimi projekti, ki čakajo Konjičane, bodo začetek izgradnje prizidka k zdravstvenemu domu – v proračunu 2020 imajo za to rezerviranih 305.000 evrov, dokončanje bazena (542.000 evrov), preureditev Doma kulture v Ločah (190.000 evrov), krožišče (140.000 evrov) in komunalna ureditev obrtne cone v Tepanju (310.000 evrov). Čim več želijo vlagati tudi v ceste – v proračunu so med drugim od prve obravnave ostale rekonstrukcije lokalnih cest Preloge – Grušovje – Petelinjek (80.000 evrov), Gabrovnik – Sv. Barbara (5.000 evrov), Sojek – Kamna Gora (80.000 evrov), ureditev parkirišča pri bazenu (28.000 evrov) in obnova avtobusnih postajališč (37.000 evrov).

Predvidoma letos naj bi začeli tudi z izgradnjo manjkajoče sekundarne kanalizacije. Sprva so mislili, da jo bodo morali zgraditi še med 22 in 23 kilometrov (za to bi po nekaterih ocenah potrebovali 6,3 milijona evrov), a bo, kot kaže, zaradi spremenjene zakonodaje aglomeracija, ki jo morajo povezati s centralno čistilno napravo, manjša. “Ker so pogoje spremenili, se moramo prilagoditi,” pojasnjuje Ratajc. Že v prvih dneh leta naj bi tako šli v spremembo dokumentacije, manj kanalizacije pa bi zahtevalo tudi manj denarja. (Jure Mernik)

