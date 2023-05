Konjičani bodo dobili novega častnega občana – ta naziv bodo ob občinskem prazniku 30. junija podelili Juretu Zdovcu. Predlog so sinoči na seji občinskega sveta svetnice in svetniki podprli soglasno. “Zagotovo si Jure Zdovc to zasluži. Je del Slovenskih Konjic, konjiška legenda. Veliko je naredil za prepoznavnost našega kraja in ni samo odličen športnik, ampak tudi zelo pozitivna osebnost,” je ob potrditvi predloga poudaril konjiški župan Darko Ratajc.

Soglasno so svetnice in svetniki potrdili tudi prejemnike ostalih priznanj. Zlati konjiški grb bo tako letos prejelo podjetje Baumüller Dravinja. srebrnega bodo podelili Luki Juhartu, bronastega pa Janezu Korenjaku. Nagrado občine bo prejelo Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice. Več v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

