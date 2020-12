Konjičan Tijan Marovt v novo sezono fizično močnejši, tudi smuča dobro

Alpski smučar iz Slovenskih Konjic, 22-letni Tijan Marovt, je član slovenske B reprezentance, s katero je opravil večino priprav pred letošnjo zimo.

V novo sezono je vstopil zelo dobro pripravljen. Na prvi tekmi v Italiji je z uvrstitvijo na oder za zmagovalce in najboljšim rezultatom po FIS točkah v karieri to tudi potrdil. Sam ocenjuje, da je čez poletje napredoval v fizični pripravljenosti in tudi smučanje na treningih je na zelo visoki ravni. Za december ima koledar tekem, na katerih bo startal, začrtan – nastopil bo na nekaterih tekmah kategorije FIS in evropskem pokalu v Italiji. Predvsem od decembrskih rezultatov pa bo odvisno, kako bo njegov koledar izgledal v nadaljevanju zime. “V tej sezoni bi se rad dokazal v evropskem pokalu in si nabiral izkušnje s kakšnim svetovnim pokalom,” je Marovt med drugim dejal za lokalni časopis NOVICE, v katerem lahko preberete tudi kakšne so izkušnje Marovta z letošnjih gostovanj na smučiščih v tujini. (Jure Mernik)

