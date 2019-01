Konjičan Nejc Strnad je šestletni punčki rešil življenje

V jutranji program Radia Rogla se je vrnila rubrika ‘Sem Štajerc, sem neverjeten’. Prvi letošnji gost voditeljev Petra Klime in Iztoka Krajnca je bil 35-letni Konjičan Nejc Strnad, ki že nekaj let ne živi v Slovenskih Konjicah, kjer je odraščal. Za sabo ima tragedijo, po kateri se je uspel pobrati, in danes je oče dveh otrok tudi velik junak. Kot reševalec iz vode je šestletni punčki rešil življenje. “Dogajalo se je 2. januarja v kompleksu ‘Family Fun’ v kopališču Terme Olimia. Punčka, ki je bila pol plavalka, pol neplavalka, je bila v bazenu brez rokavčkov. Plavala je vzvratno in predvidevamo, da je vodo potegnila vase, sklopka se ji je zaprla in ni prišla več do zraka. V tistem trenutku sem to opazil, njen oče je začel klicati njeno ime, ampak punčka se ni več odzvala. V takšnem trenutku odreagiraš avtomatsko, stekel sem proti bazenu. Oče mi je prinesel punčko v kritičnem stanju, brez znakov življenja. Preprosto začneš delati to, kar nas učijo…,” je opisal Nejc.

