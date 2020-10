Konjičan Marko Cigler v svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije

Štirje predstavniki s širšega Konjiškega so bili uspešni na volitvah Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki so bile minuli konec tedna. V svet zbornice, ki je najvišji organ KGZS-ja, se je prebil Marko Cigler iz Konjiške vasi. Kandidiral je na listi Društva Slovenska Kmečka zveza, ki deluje v okviru Slovenske kmečke zveze pri Slovenski ljudski stranki (SLS). V svet celjske območne enote pa so se uvrstili Jože Kotnik iz Kraberka, prav tako član Društva Slovenska Kmečka zveza, Marko Obrul iz Bezine, ki se je za glasove članic in članov zbornice potegoval na listi Društvo slovenski kmet ter Milan Hrovat s Hudinje v občini Vitanje, kandidat Kmečke liste – Društva za razvoj kmetijstva in podeželja.

Kot je povedal Marko Cigler, so v Društvu Slovenska kmečka zveza s približno 40-odstotno podporo volivk in volivcev izjemno zadovoljni. »Veselimo se, da bomo z vodenjem KGZS-ja lahko uresničili obljubljeni program dela in s tem omogočili boljše pogoje dela za vztrajnega slovenskega kmeta in nenazadnje za perspektiven razvoj slovenskega podeželja ter vseh strokovnih služb, ki so organizirane v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije,« je poudaril Cigler, ki je bil v svet Kmetijsko gozdarske zbornice izvoljen prvič in se bo tako lahko potegoval za vodstvena mesta v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Novo vodstvo, tudi ime novega predsednika zbornice, naj bi bilo znano do konca oktobra.

1 od 4