Konjičan Jure Levart: “Živimo v kulturi površne potrošnje”

Mag. Jure Levart. Razmišljujoč Konjičan je pravšnji sogovornik v zahtevnem času, ki nam nalaga tudi težke izzive.

Epidemija koronavirusa je ohromila življenje tudi pri nas. Kako doživljate izredne razmere?

Epidemijo doživljam z resnostjo in čim bolj samozaščitniško. Nujno je strogo upoštevanje navodil pristojnih služb in stroke, da bi čim bolj zmanjšali nevarnost za širjenje okužbe. Stigmatiziranje, obtoževanja obolelih in teorije zarote pa so povsem odveč in samo škodujejo javnemu zdravju in otežujejo delo zdravstvenega osebja. Bodimo solidarni in pravični in svoje napore v največji možni meri usmerimo v samozaščito. Ostanimo doma in potrpimo.

Slovenske Konjice so pred dnevi gostile misijon, kako ste ga doživljali vi?

Bil sem v ožji organizacijski skupini misijona. Ker sem po naravi bolj predvidljiv, sem, priznam, na začetku tudi kdaj podvomil, kako se bo vse skupaj odvijalo. A je postal dvom kmalu odveč. Sodelujoči gosti, predvsem pa bratje kapucini in sestra, so pričarali sproščeno in prijetno vzdušje. Zmagal je duh misijona … Spontanost, pristnost in nenarejenost. Odprtost in ne predsodki. In prav je tako. Dogodek je marsikoga nagovoril na osebni ravni. Misijonarji so vrgli semena, kaj in koliko pa bo iz njih vzklilo, je odvisno od nas.

Jure, odraščali ste na Dobrnežu, v družini s štirimi otroki. To je najbrž svojevrsten privilegij?

Zagotovo. Imam dve sestri in brata, sem najstarejši med njimi. Življenje v večji družini ti privzgoji občutek za prilagajanje in medsebojno zaupanje. Menim tudi, da v družinah z več otroki starši manj komplicirajo pri vzgoji, kar pa seveda ni nujno slabo. Danes, ko sem sam starš, oče dvema deklicama, ugotavljam, da idealne vzgoje pravzaprav ni. Nekaj časa sem celo naivno mislil, da bom znanje o vzgoji črpal iz knjig. Danes vem, da otroke vzgajamo predvsem s svojim zgledom, s svojimi dejanji. In vedno znova dobim potrditev, da na otroke najbolj odločilno vpliva odnos med staršema. Partnerja z medsebojnim odnosom dajeta otroku najmočnejše sporočilo. Dandanes veliko otrok odrašča v razbitih oziroma enostarševskih družinah. Tudi v takšnih okoliščinah je vzgoja lahko kakovostna, če sta starša osebnostno zrela in zmoreta preseči svoje sebične interese. Kljub razhodu lahko otroku še vedno zagotavljata ljubečo podporo.

Razmišljujoči in študiozni ste, radi se družite s knjigami. Kaj berete?

Še vedno posegam po ‘študijski literaturi’ teoloških, filozofskih in leposlovnih klasikov. Ob prostih večerih pa me trenutno kratkočasijo komentarji latinskim pregovorom in življenjska zgodba Barbare Celjske, ki je bila ena najpomembnejših srednjeveških monarhinj. Pa tudi ženine tekaške ali arhitekturne revije rad prelistam.

Katero spoznanje vam najbolj koristi v življenju?

“Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.” Te besede, misel evangelista Mateja, me opominjajo na tisto, kar je v življenju resnično pomembno. Vse ostalo je balast.

Diplomirali ste iz teologije in magistrirali iz politologije. Kako danes gledate na študentska leta?

Po končani gimnaziji sem študij nadaljeval na Teološki fakulteti. Študij mi je omogočil dobro osnovo in širši pogled na temeljna individualna in družbena vprašanja. Med študijem sem se še posebej poglabljal v vprašanja družbene solidarnosti in pravičnosti. Ta vprašanja mi niso dala miru in sem s podiplomskim študijem nadaljeval na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer sem magistriral iz vprašanja javnih politik EU. Ni mi žal, da sem se tako odločil, saj mi je študij omogočil tako osebnostno kot tudi strokovno rast in napredovanje.

Odločitve so odraz človekove moči, samozavesti in zrelosti.

Pravzaprav živimo v času, ko ljudje pogosto sprejemamo ‘instant’ odločitve. Tistih temeljnih, življenjskih odločitev pa ne znamo več sprejemati ali pa se jih bojimo. Živimo v kulturi površne potrošnje in po logiki kupi – zavrzi. Stvari se hitro naveličamo in jo preprosto zamenjamo za no-vo. In to logiko potrošništva smo prenesli tudi na odnose. Žal.

