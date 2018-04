Konjičan Jernej Štromajer obljublja, da bo borec za skupno dobro

Socialni demokrati (SD) so pred dnevi uradno predstavili svojega kandidata za letošnje državnozborske volitve v volilnem okraju, ki pokriva občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Gre za konjiškega občinskega svetnika Jerneja Štromajerja, ki obljublja, da bo kot poslanec pravi borec za skupno dobro.

Novinarske konference se je udeležil tudi Matjaž Han. Vodja poslanske skupine SD je prepričan, da bodo imeli Konjičani, Zrečani in Vitanjčani, če bodo izvolili Štromajerja, v državnem zboru enega najglasnejših in najbolj aktivnih poslancev. Han je tudi sicer pohvalil Štromajerjevo delo kot svetovalca v poslanski skupini SD.

