Konjičan Ivo Križnič: “Vsak dan si zastavim nove cilje”

Ivo Križnič, dobitnik konjiškega Zlatega grba, je lastnik in dolgoletni direktor, zdaj prokurist, uspešnega konjiškega podjetja Elpro Križnič.

Najprej iskrene čestitke za najvišje občinsko priznanje.

Hvala.

Konjiška lokalna skupnost očitno ceni vaše delo.

Priznanja sem zelo vesel. Veliko mi pomeni. Sploh zato, ker sem ga prejel v domačem okolju. Med domačimi ljudmi, ki jih cenim in spoštujem. Priznanje je dokaz, da kot podjetnik delam dobro. Da skupaj s sodelavci delamo dobro. Razveselile so me tudi številne čestitke Konjičank in Konjičanov. To je res dober občutek.

Veliko dobrih občutkov vam je, kot pravite, podarilo tudi otroštvo. Odraščali ste v Škalcah med nasadi jabolk.

Kopica lepih občutkov me preplavi ob spominih na otroška leta. Življenje je bilo takrat bolj skromno, a bolj pristno. Oče, ki je prišel na Štajersko s Krasa, in mama, ki je Štajerka, sta si družino ustvarila v Slovenskih Konjicah. Odraščal sem v Škalcah med nasadi jabolk. Stanovali smo v večstanovanjskem objektu v Jamnah, kjer je danes golf recepcija. Stanovanja je oddajala v najem Kmetijska zadruga. Mama, oče, sestra in jaz smo živeli skupaj s staro mamo in starim očetom ter stricem. To je bil čas, ko smo se otroci družili v naravi. V bližini je bil jez, izdelali smo si čoln in uživali v raznovrstnih dogodivščinah. Spomnim se, da je bil takrat popularen lik Winnetuo, ki je buril našo otroško domišljijo. Radi smo zahajali tudi na bazen. V Škalah smo imeli še svoje športno igrišče, na katerem smo igrali nogomet.

Pa tudi za delo ste znali poprijeti že kot otrok, pravite.

Starša sta mi privzgojila odnos do dela. Oba sta bila zelo delovna. Oče je bil usnjar v Konusu, mama je bila doma, bila je šivilja. Nikoli nista držala križem rok. In tudi jaz nisem. Tako sem se med odraščanjem naučil marsikaterega opravila. Ko smo denimo gradili hišo na Cesti pod goro, sem očetu ves čas pomagal pri gradnji. Žal sem dokaj hitro ostal brez očeta, ki je umrl pred 32 leti, mama še živi, zdaj je v domu za ostarele.

V Ljubljani ste se izučili za električarja in se po odsluženem vojaškem roku zaposlili v nekdanjem konjiškem podjetju IMP.

Zatem sem zaključil še večerno šolo. V podjetju IMP sem opravljal različna dela. Bil sem vodilni monter, kalkulant, zatem samostojni prodajni referent kompleksnih objektov, dve letih pred od-hodom iz podjetja pa sem bil vodja prodaje. Želja, da bi vodil svoj posel, je bila v meni ves čas prisotna. Zato sva se leta 1988 skupaj s sodelavcem Zmagom Bogatinom odločila, da zapustiva IMP in greva na svoje. Odločitev je bila prava, saj sva uspešno delala. Izdelovala sva stikalne bloke, inštalacije in podobno. Po letu in devetih mesecih pa sva se dogovorila, da nadaljujeva vsak svojo podjetniško pot.

Je bilo začeti svoj posel v tistem času težje kot danes?

Vedno je zahtevno. A mogoče je uspeti, če imaš jasno poslovno vizijo, si delaven in odgovoren, pošten, potrpežljiv, drzen, discipliniran in vedoželjen, saj se učenje v tehnološko razvijajoči družbi nikoli ne konča. Denar ni bil moja motivacija. Prišel je kot posledica odgovornega in uspešnega dela. Podjetje sem razvijal postopoma, temu primerno se je večalo tudi število zaposlenih. Danes nas je v kolektivu že okoli 80. Nenehno se soočamo s potrebami po dodatnih prostorih, ki jih vse težje zagotavljamo, zato bomo v roku dveh oziroma treh let podjetje preselili v Slovensko Bistrico.

V konjiški občini nimate možnosti za širitev?

Ne. Seveda smo možnosti najprej iskali v Slovenskih Konjicah. A žal neuspešno. Potem pa se je pokazala priložnost v sosednji slovenjebistriški občini, ki smo jo s pridom izkoristili. A kljub temu ostajam Konjičan z dušo in srcem.

Gospod Križnič, kaj je za vas bogastvo?

Mnogi ob besedi bogastvo najprej pomislijo na denar. Jaz pa ne. Ker ni bil nikoli moj glavni cilj, da bi osebno finančno obogatel. Moj cilj je vedno bil ustvariti bogato podjetje.

(Intervju si v celoti preberite v lokalnem časopisu NOVICE.)