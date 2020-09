Konjičan dr. Jernej Štromajer, nekdanji državni sekretar, je novo službo našel v Državnem zboru

Konjičan dr. Jernej Štromajer, ki je v času vlade Marjana Šarca deloval kot državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je našel nov izziv. Že pred poletjem se je zaposlil v Državnem zboru RS kot strokovni sodelavec poslanske skupine Socialnih demokratov (SD). Dela kot vsebinski svetovalec in pomočnik pri delu poslank in poslancev, pri čemer pokriva predvsem področje znanosti in izobraževanja ter tudi trajnostnega razvoja, ki je po njegovi oceni izredno pomemben razvojni vidik naše države in družbe.

Štromajer torej ostaja aktiven v politiki. A ne le poklicno, ampak tudi kot predsednik SD Slovenske Konjice in občinski svetnik.

