Konjičan Branko Založnik: Stavi na lokalno in sezonsko hrano

Branko Založnik v Slovenskih Konjicah 27 let vodi podjetje za leseno embalažo in štiri leta zadrugo Kmetič, na domači kmetiji pa vzreja govedo. Za dopustovanja nima časa, a za obisk Texsasa si ga bo vzel.

Gospod Založnik, kako ste? Ste zdravi? Kako se soočate z epidemijo novega koronavirusa?

Hvala, dobro sem. Zdrav sem. Za zdaj uspešno kljubujem okužbi. Ampak bomo videli, kaj bo prinesel čas.

Podjetnik ste že vrsto let. Kakšne bodo po vašem gospodarske in socialne posledice epidemije?

Kakšne bodo posledice, lahko trenutno le ugibamo. Razmere v gospodarstvu so nepredvidljive. Določena podjetja in panoge, ki so jih ukrepi za preprečevanje novega koronavirusa prizadeli, bodo imele zagotovo dolgotrajne finančne posledice, veliko časa bodo potrebovale za okreva-nje. Nekaterim žal grozi tudi bankrot. Pretiranega optimizma ni čutiti, saj se med prebivalstvom kažejo tako ekonomske kot tudi psihične težave. Gre za čas, ki je poln novih izzivov. A verjamem, da jim bomo nekako kos.

Kako učinkovita je po vašem mnenju vlada pri spopadanju s covidom-19?

Vlada se trudi po svojih najboljših močeh. Pri tem ji pomaga strokovna svetovalna skupina »samih dohtarjev«. Sicer pa vlada kaj dosti sama ne more storiti. Za učinkovito zajezitev novega koronavirusa smo odgovorni vsi. Vsak od nas mora biti odgovoren do sebe in drugih. Zdaj se bo pokazalo ali je slovenski narod dovolj zrel za takšno nalogo, kot je ustavitev epidemije.

Kako pa epidemija vpliva na poslovanje vašega podjetja Grand Corporation za izdelavo lesene embalaže? Delate nemoteno?

Ja, delamo nemoteno. V našem podjetju je v pomladnih mesecih, v času prvega vala epidemije, dobiček sicer upadel za nekaj odstotkov. A zdaj imamo znova veliko dela. Prizadevamo ga opravljati čim bolj nemoteno. Tudi v našem podjetju se pojavljajo težave z okužbami. Težave imam tudi z izdobavami, a se trudimo.

Kakšne prihodke letno ustvarjate?

Smo majhno podjetje z zadovoljivimi prihodki. Imamo jasno zastavljen cilj. Želimo se počasi, a zanesljivo uvrstiti med 100 najbolj stabilnih podjetij v Sloveniji. Novosti v širjenju programa še niso v naših načrtih, načrtujemo pa dodatna zaposlovanja.

Začetki podjetja segajo v leto 1993, kar pomeni, da že 27 let uspešno poslujemo. V podjetju je 14 zaposlenih. Trudimo se čim bolj kakovostno zadovoljevati potrebe naših kupcev. Kupci naših izdelkov so večja in uspešna podjetja. Tudi v prihodnje bomo storili vse, da zadostimo njihovim pričakovanjem.

Koliko pa je stara zadruga Kmetič? Kako se je porajala zamisel za njeno ustanovitev?

Zamisel za ustanovitev Zadruge Kmetič se je porodila pred nekaj leti, nismo držali križem rok, ampak smo prešli od besed k dejanjem. Tako Zadruga Kmetič deluje že četrto leto. Trudimo se postati rentabilni, kar je naš cilj že od vsega začetka. Ljudem želimo pokazati, da je zdrava hrana tista, ki je lokalno pridelana, sezonska in ekološka. To je osrednje poslanstvo Zadruge Kmetič. (Intervju si v celoti preberite v četrtkovi izdaji NOVIC).

