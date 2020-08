Konjičan Arpad Šalamon razstavlja v Galeriji Velenje

Likovni pedagog, slikar in grafik Arpad Šalamon, ki živi in ustvarja v Slovenskih Konjicah bo 7. septembra dopolnil častitljivih 90 let. A je bilo slovesno že prvi avgustovski četrtek na odprtju razstave Različnost generacij v Galeriji Velenje.

Da je razstava v Galeriji Velenje ni naključje, saj Arpad Šalamon ni dejaven le v Društvu konjiških likovnikov in fotografov, ampak tudi v Društvu Šaleških likovnikov v Velenju. Ker je bilo odprtje razstave v času žalovanja za preminulim županom Mestne občine Velenje Bojanom Kontičem, so otvoritveni dogodek izvedli le v krogu peščice povabljenih.

Arpad Šalamon se je rodil leta 1930 v Subotici madžarskim staršem. Tam je končal učiteljišče. Od leta 1950 živi v Sloveniji. Diplomiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani pri prof. Dragu Vidmarju in Zoranu Didku. V 50-ih letih je bil eden od prvih učiteljev moderne likovne vzgoje v Prekmurju. Likovno in tehnično vzgojo je poučeval v Prekmurju in v Velenju. Na Zavodu za celjsko regijo je bil inšpektor za likovni pouk.

Na vseh celinah sveta

Po upokojitvi se je preselil v Slovenske Konjice in se začel še intenzivneje ukvarjati z likovnim ustvarjanjem, še posebej z grafiko. Sicer pa se njegovo ustvarjanje kaže tako v slikarstvu in grafiki kot tudi ekslibrisih. Velja za enega najbolj aktivnih ustvarjalcev exlibrisov na svetu, saj so njegovi grafični odtisi v arhivih knjižnic, galerijah in zbirkah po vseh celinah.

Razstava ob visokem 90. jubileju predstavlja osrednje poudarke iz njegovega bogatega usmerjeno ustvarjalnega opusa. (Več v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC)