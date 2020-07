Konjičan Aleš Jelenko izdal prozni prvenec

Konjičan Aleš Jelenko je svojo novo knjigo naslovil Zgodbe iz podtalja.

V njej so kratke zgodbe, ki jih je napisal v zadnjih treh oziroma štirih letih. »Seveda ne vse, zgolj tiste, ki so res dobro uspele. Nekatere zgodbe s v tem času že bile objavljene v priznanih literarnih revijah v Sloveniji, kot so Apokalipsa, Mentor, portal DSP Vrabec anarhist in podobno. Gre torej za preverjene stvaritve,« pravi Jelenko. Sicer pa se zgodbe vrtijo okoli temnih kotičkov človekove narave; okoli fetišizmov, seksualnih razvratov, (samo)morilskih nagnjenj, skratka okoli vsega, na kar pogosto pozabljamo, da je tu, z nami. Spomnimo, da je pred tem izdal pet pesniških zbirk – Od poezije do sanj (2006), Ko duša vidi (2014), Kontejner (2016), Prvinska govorica (2017) in (Ne)obstoj (2018). Zgodbe iz podtalja so njegov (kratko)prozni prvenec.

Predstavitev knjige načrtuje spomladi 2021. »Pred nami je poletje, ko literarnih večerov ni. Jesen in zima pa sta še malce vprašljiva, glede na to, da ne vemo, kaj se bo dogajalo z novim koronavirusom. Bomo spet zapirali? Sicer pa bo jeseni oziroma pozimi pri Mariborski literarni družbi izšla moja nova pesniška zbirka Paralelna vesolja. Tako bom spomladi lahko predstavil obe knjigi, obe plati mojega ustvarjanja torej: poezijo in prozo,« napoveduje Aleš Jelenko.