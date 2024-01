Konec meseca že lahko sejemo jajčevce, da bodo do maja sadike dovolj močne.

Z vzgojo sadik začnemo zelo zgodaj, da vzgojimo močne rastline, ki jih presadimo na prosto šele v maju, ko temperature ponoči ne padejo pod 10 °C. Če želite julija ali avgusta pobirati okusne domače jajčevce, je najboljše, da s setvijo začnete že konec januarja. Za razliko od drugih plodovk, kot je paradižnik, čas kalitve pri jajčevcih traja približno dva do štiri tedne. Seme jajčevcev zanesljivo vzklije pri temperaturi med 22 in 26°C, zato običajno zadostuje eno seme na lonec.

Semena na tanko pokrijemo s plastjo zemlje za setev. Zemljo dobro navlažite. Lončke nato postavite v mini rastlinjak ali pa jih pokrijte s prozornim pokrovom. Odkrijemo takoj, ko opazimo prvi kalček, kar je lahko že v petih dneh, in takoj prestavimo na svetlo mesto. Na koncu postavite mini rastlinjak na toplo in svetlo mesto brez neposredne sončne svetlobe. Vsake dva do tri dni na kratko odstranite pokrov, da posodo prezračite. V začetku maja lahko sadike presadite na gredo ali v rastlinjak.

