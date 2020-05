Konec druge nogometne lige. Rogaška v ligo nižje?

Potem ko so vse od prekinitve tekmovanja na začetku marca na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) zatrjevali, da bodo storili vse, da tekmovanje v prvi in drugi ligi končajo na igrišču, je v ponedeljek izvršni odbor NZS sprejel malce nepričakovano odločitev o koncu tekmovanja v drugi ligi. Po tej odločitvi se bo Rogaška preselila ligo nižje.

V izjavi za javnost so v NZS zapisali: »Ob negotovih razmerah zaradi epidemije COVID-19 in glede na nasvete državnih organov, da se, če bo možno, končajo samo tekmovanja v najvišjem rangu tekmovanja, pa je izvršni odbor odločil zaključiti tekmovanje v 2. SNL. Ob prekinitvi se upoštevajo rezultati na dan prekinitve tekmovanja, kar pomeni, da v primeru uspešno končanega licenčnega postopka v Prvo ligo Telekom Slovenije za sezono 20/21 napreduje Koper, v dodatne kvalifikacije pa Gorica. Zmagovalca lige za sezono 2019/20 se zaradi neizvedbe zadnje tretjine tekmovanja ne razglasi.«

Odločitev izvršnega odbora NZS je hud udarec za slatinski nogometni klub, ki se bo tako najverjetneje preselil v tretjo ligo. Najverjetneje zato, ker jasnega odgovora s strani NZS še ni, saj pravijo, da je potrebno počakati na konec licenciranja za prihodnjo sezono, nekaj klubov naj bi imelo malo možnost pridobitve licence. A v primeru, da vsi klubi dobijo licenco, za Rogaško in Dravograd v drugi ligi ne bo prostora. Odločitev NZS je precej krivična, saj je do konca tekmovanja v drugi ligi ostalo še deset krogov. Rogaška je ob prekinitvi prvenstva za mestom, ki zagotavlja obstanek v ligi, zaostajala za samo dve točki. Ob tem je treba dodati, da so se v zimskem prestopnem roku precej igralsko okrepili in z zmago uspešno začeli pomladanski del lige. Ker do tega ponedeljka ni bilo govora o koncu tekmovanja v drugi ligi, ampak samo o tem, kdaj se bo lahko nadaljevalo, so bili v slatinskem klubu ves čas v pripravljenosti in čakali na nadaljevanje. Prejšnji teden so sicer dobili dovoljenje države za izvajanje skupnih treningov, a le v manjših skupinah, kar so sedaj seveda prekinili, tako so se igralci in strokovni štab zbrali le za en trening.

V NK Rogaška so razumljivo zelo nezadovoljni in razočarani z odločitvijo izvršnega odbora NZS, zato bodo zbrali vse možnosti, ki bi lahko spremenile precej nepravično odločitev. V NK Rogaška še posebej ne morejo sprejeti odločitve izvršnega odbora NZS, saj le-ta pred odločitvijo za mnenje ni vprašal klubov. Na zadnji videokonferenci pa o možnosti zaključka tekmovanja sploh ni bilo govora. Športni direktor NK Rogaška Darko Lorber: »V klubu smo zelo presenečeni nad odločitvijo, ki smo jo izvedeli iz medijev. Ko bomo odločitev oziroma sklep izvršnega odbora NZS dobili pisno, se bomo lahko pritožili. Ker menimo, da odločitev ni poštena, in v športnem duhu bomo uporabili vse možnosti, ki nam jih dajejo pravilniki NZS. Upam, da se bo situacija razrešila čim prej, saj bo od tega, v kateri ligi bomo igrali prihodnjo sezono, odvisno, kako bomo sestavili ekipo, kar bo potrebno začeti že kmalu.«

Kaj o odločitvi NZS meni Vlado Močnik, član izvršnega odbora pa v petkovi številki Rogaških novic. (Jože Strniša)