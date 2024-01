Končno dovolj snega za pogon nove 4-sedežnice na Treh kraljih

Na Treh kraljih jutri, 12. januarja, poženejo novo štirisedežnico Veliki vrh. Napravo so uradno odprli konec decembra, a do zdaj ni bilo dovolj snega, da bi lahko tudi delovala. Ta teden pa so bile temperature dovolj nizke, da so lahko naredili dovolj tehničnega snega. Proge so pripravljene, okoli 60 centimetrov debela snežna odeja je na njih.

»Decembra smo imeli zgolj otvoritev nove pridobitve, zdaj pa smo toliko bolj veseli, kajti končno jo bomo lahko predali v uporabo smučarjem,« pravi direktor RTC Jakec Aleš Juhart. Že zdaj so z obiskom na Treh kraljih zadovoljni, četudi je doslej obratovala le vlečnica Črno jezero. Dober obisk in tudi veliko prodanih sezonskih vozovnic v predprodaji nakazujeta, da smučarji že komaj čakajo na prave zimske razmere.

Kaj pa tekaške proge?

Ljubitelji teka na smučeh bodo morali počakati na naraven sneg. »Tekaške proge na Treh kraljih so žal vezane samo na naravni sneg. Upamo, da pade v drugi polovici zimske sezone, da bomo lahko pripravili tudi te,« dodaja Juhart. (B. Petelinšek)