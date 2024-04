Končana obsežna prenova in razširitev Pelikanove hiše

Unikum v evropskem in svetovnem merilu

Obiskovalci se bodo lahko sprehodili skozi avtentične prostore, podoživeli duh preteklega časa, dogodke, podobe našega mesta in prebivalcev, ujetih na črno-belih fotografijah.

Muzej je edini kraj, kjer lahko čas zavrtimo nazaj, pravijo. In v celjskem muzeju novejše zgodovine jim s prodornostjo in inovativnostjo to odlično uspeva. Pravkar so zaključili zahteven projekt obnove 120 let stare hiše s prizidkom, ki jo je dal zgraditi fotograf Johann Martin Lenz. Po njegovi smrti jo je odkupil Josip Pelikan, v njej z družino živel in delal skoraj šestdeset let ter se v zgodovino Celja zapisal kot eden najboljših fotokronistov 20. stoletja. Nad očetovo dediščino sta po njegovi smrti bdeli obe hčerki, zlasti mlajša Božena, ki je v domači hiši in ateljeju nadaljevala družinsko obrt. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je začel njen postopen prenos pod okrilje in varstvo Muzeja novejše zgodovine in od leta 1997 je tam na ogled stekleni fotografski atelje.

Velik zalogaj

Začelo se je leta 2018, potem ko je Mestna občina odkupila hišo in jo dala v upravljane muzeju. »Najprej smo morali pripraviti projekt in zagotoviti denar; pridobili smo ga na razpisu ministrstva za kulturo za spomeniško-varstvene projekte, največ je pomagala celjska občina, kar precej pa ga je prispeval tudi muzej iz lastnih prihrankov,« je povedal direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, dr. Tonček Kregar. »Po pridobljenih soglasjih so se pričela gradbeno-obrtniška ter konservatorska dela. Pred tem pa smo, seveda, morali izprazniti stavbo – od pohištva in druge opreme v stanovanju, do najmanjših predmetov, da ne omenjam fotografij, steklenih plošč, tisoče pozitivov, negativov, dokumentacije, in vse to varno shraniti v depoju. Moram povedati, da so se pri tem močno angažirali tudi zaposleni našega muzeja.« Kaj vse so obnovili in kako so se tega lotili, lahko preberete v Celjanu, tukaj pa z vami delimo nekaj foto utrinkov.