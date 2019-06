Komu priznanja občine Zreče?

Zaključuje se večdnevno praznovanje občine Zreče. Vsako leto praznični čas izkoristijo za podelitev zlatih, srebrnih in bronastih grbov. Letos je občina podelila tudi posebno priznanje. Kdo so dobitniki in zakaj?

Emil Mumel – zlati grb

V zreški lokalni skupnosti je Emil Mumel vsestransko angažiran. Za taborniško društvo Rod Zelena Rogla, ki je dejavno že več kot štiri desetletja predstavlja pomembno oporo pri njegovemu delovanju tako s svojim znanjem kot tudi z izkušnjami. Med otroci in mladostniki krepi zavedanje, da taborništvo ni zgolj prostočasna aktivnost, temveč življenjski slog. Poziva jih k spoštljivemu sožitju z naravo in v njih spodbuja k pozitivnim življenjskim vrednotam – k delavnosti, doslednosti, odgovornosti, optimizmu. Ko je pred 18. leti prevzel vodenje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Gorenju, se je vključil tudi v življenje te krajevne skupnosti. Z izrazitim čutom za soljudi mu je uspelo še bolj povezati krajane in okrepiti sodelovanje med društvi. Pred štirimi leti je bil imenovan v občinski štab Civilne zaščite. Pod njegovim vodstvom je bil sprejet srednjeročni razvojni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2020. Med drugim so izvedli evakuacijsko vajo s predstavitvijo enot zaščite in reševanja v zreški osnovni šoli in izboljšali pogoje za delo civilne zaščite. Občina tako ni spregledala njegove vsestranske angažiranosti, zato je Emil Mumel letošnji prejemnik najvišjega občinskega priznanja – Zlatega zreškega grba.

Konrad Arbajter – srebrni grb

Konrad Arbajter, domačini ga kličejo Radko, je vsestransko aktiven, saj sodeluje v številnih društvih. Najbolj dejaven je v Turističnem društvu Skomarje, saj je bil tudi pobudnik njegove ustanovitve. Tako z delom v društvu kot tudi z vodenjem svoje turistične kmetije prispeva k promociji kraja in ohranjanju kulturne dediščine v tem delu Pohorja, kjer spomin na ljudskega ustvarjalca Jurija Vodovnika ni tonil v pozabo. Na domačiji Arbajterjevih imajo dovolj zemlje za gojenje jelenjadi, dovolj gozda za ukvarjanje z gozdarstvom, predvsem pa prelep razgled na prostrano Dravinjsko dolino, ki ga občudujejo številni obiskovalci od blizu in daleč. Konradovo delo že nadaljuje njegov sin Andrej z družino, kar pomeni da bo na tej kmetiji in nasploh v tem delu Pohorju še živahno. V času osamosvajanja Slovenije je Konrad Arbajter z vso odgovornostjo sodeloval z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, na svoji kmetiji pa varno poskrbel za shrambo orožja.

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče – bronasti grb

Sicer ni znano, kdaj je bila posajena prva vinska trta v Zrečah, je pa znano, da so leta 1165 v naše kraje prišli kartuzijani iz Francije, ki so s seboj prinesli tudi znanje o vinu in vinski trti. Oni naj bi bili tisti, ki so s postavitvijo cerkve svetega Martina v Zlakovi tudi pokazali, kako daleč še uspeva dobro vino. V tem času so na Zreškem nastali številni vinogradi, iz Kropfove kleti, ki stoji še danes, pa so vina našla pot na dvore, med poznavalce dobrega vina. S spoštljivim odnosom do žlahtne tradicije se je pred osmimi leti porodila zamisel o ustanovitvi Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče. Takrat so pred avtobusnim postajališčem posadili najstarejšo vinsko trto, ki so jo prejeli z mariborskega Lenta. Člani društva, med so vinogradniki in odlični poznavalci vin, si prizadevajo za čim bolj kakovostno pridelavo vin ter dvig vinske kulture. Povezujejo se s sorodnimi društvi, organizirajo martinovanja, ko v cerkvi svetega Martina s sveto mašo zahvalijo za letino. Občina Zreče je nekoč v svoje akte zapisala, da želi biti občina odprta za turiste oziroma obiskovalce. In kaj je lepšega, da jim lahko postrežejo domačimi vini, ki v sebi nosijo žlahtno zreško zgodovino. Kot pravi latinski pregovor, Per omnia mecum porto – Vse svoje nosim s seboj.

Unior – posebno priznanj

Unior je zaznamoval razvoj na Zreškem, najhitreje v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko je nastal skoraj popolnoma na novo urbaniziran zgornji plato Nove Dobrave, kjer je zrasla sodobna blokovska soseska, sodobni termalni kompleks, številne stanovanjske hiše in servisne dejavnosti. Skoraj ni bilo naložbe, kjer s svojim deležem ne bi sodelovala. V zadnjih 45. letih je Unior razvil še turistična centra na Rogli in Zrečah, ki sta kot nosilca ponudbe destinacije Rogla-Pohorje prepoznana tudi v svetu. Podjetje je s svojo trdoživostjo in prilagodljivostjo preživelo različne države, sisteme in gospodarske krize, v njemu se je izmenjalo na tisoče zaposlenih. Velja za inkubator kadra, saj je štipendiralo in izšolalo številne strokovnjake. Več kot štiri desetletja financira in sooblikuje tudi program srednješolskega centra v Zrečah. Unior je eno večjih slovenskih podjetij z uveljavljeno blagovno znamko po celem svetu: s področja kovaštva, obdelave odkovkov, ročnega orodja in strojegradnje.