Komu letos konjiška občinska priznanja?

Znani so letošnji prejemniki konjiških občinskih grbov. Predloge, ki so jih dobili na mizo, so na seji občinskega sveta podprli tudi občinski svetniki. Zlati grb bo ob občinskem prazniku prejela dolgoletna predsednica društva Sožitje Marija Opraus, srebrnega ob 60-letnici delovanja Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Slovenske Konjice in bronastega Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Tepanje, ki letos praznuje 90-letnico. Nagrada Občine bo tokrat šla Turističnemu društvu Mlače, katerega začetki segajo 20 let nazaj.

