Komisija TZS obislkala Slovenske Konjice in Zreče

Komisija Turistične zveze Slovenije, ki deluje v sklopu projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, je v soboto obiskala Slovenske Konjice. Konjičani so se namreč na osnovi spletnega glasovanja uvrstili v finale tekmovanja v kategoriji manjših mest. Vodja konjiškega TIC-a mag. Tjaša Kangler je po obisku povedala, da so občutki pozitivni. Zaključna prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna 2019 bo 11. novembra v Ljubljani. Komisija si je sicer v soboto ogledala tudi Zreče, ki se potegujejo za čim boljšo uvrstitev med zdraviliškimi kraji.

