Komisija Turistične zveze Slovenije prihaja v Zreče, Konjic letos ne bo obiskala

Turistična zveza Slovenije je nedavno pričela z ocenjevanjem mest, krajev, kampov … v sklopu projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020. Svoj obisk je ocenjevalna komisija najavila tudi v Zrečah, ki jih bo obiskala predzadnjo sredo v avgustu.

Zreče kot zdraviliška občina se na tekmovanje sicer uvrščajo samodejno, Občina Slovenske Konjice, ki je v preteklosti sodelovala v kategoriji manjše mesto, pa se letos ni prijavila na razpis. Na občini pojasnjujejo, da so se prijavili že večkrat in tudi večkrat prejeli visoka priznanja, tokrat pa so se odločili, da še drugim dajo priložnost za prejem najvišjih priznanj. Dodali so še, da se bodo v bodoče spet prijavljali, morda tudi za kakšno novo kategorijo. (Z. M.)

