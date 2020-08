Komisija Turistične zveze Slovenije obiskala Zreče

Zreče kot zdraviliški kraj je to popoldne obiskala ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije, ki deluje v sklopu projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Članice komisije so pri hotelu Term Zreče sprejeli zreški župan mag. Boris Podvršnik, predsednica Turističnega društva zreče Marinka Kovše, predstavnica Uniturja Jasmina Črešnar in direktor Lokalne turistične organizacije Rogla-Pohorje Domen Vogelsang. Župan jim je predstavil turistični urbani razvoj Občine Zreče, kasneje pa so si ogledali mesto. (Z. M.)

O tem, kaj je zanimalo članice komisije in kakšni so občutki po obisku, preberite v četrtkovih NOVICAH.