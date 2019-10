Komemoracija v Oplotnici

Preminulih žrtev druge svetovne vojne so se spomnili tudi v Oplotnici. Tradicionalno komemoracijo je v dneh pred dnevom spomina na mrtve organiziral oplotniški Občinski odbor borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe. V parku pred osrednjim spomenikom v središču Oplotnice so zbrani s pestrim kulturnim programom počastili spomin na padle borce, talce in vse ostale žrtve 2. svetovne vojne iz območja občine Oplotnica. Ni jih bilo malo. Program so sooblikovali kulturni ustvarjalci z Oplotniškega in učenci Osnovne šole Pohorskega bataljona. Slovesnosti so se poleg predstavnikov oplotniške občinske uprave udeležili tudi sorodniki padlih borcev in vseh ostalih, ki so žrtvovali svoja življenja za svobodo in mir.

