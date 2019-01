Komedija Borisa Kobala uradno plagiat

Vir, ki ga upravnica celjskega gledališča Tina Kosi ni želela razkriti, je pa namignila, da gre za nekoga iz kulturniških krogov, je SLG Celje opozoril, da je pred meseci premierno uprizorjena komedija Borisa Kobala Profesionalci espe prevod več kot 40 let starega dela La prova generale (Generalka) italijanskega avtorja Alda Nicolaja.

Komedija je prispela tudi na natečaj za izvirno slovensko komedijo Komedijsko pero, katerega pogoj je med drugim, da so »moralno in pravno za izvirnost komedije odgovorni avtorji«. Izkazalo se je, da dejansko gre za prevod italijanske komedije z okrajšavami in vrivki, v katerem je enaka ali slovenjena celo večina imen likov. SLG Celje je predstavo umaknilo s sporeda in naredilo samoprijavo zakonitim zastopnikom Nicolajevih avtorskih pravic. Po dogovoru z njimi so odkupili avtorske pravice za že odigrane predstave oz. so plačali le sedem odstotkov tantiem za do zdaj odigrane predstave v višini 3063,40 evrov in dobili prepoved nadaljnjega uprizarjanja te igre.

Gledališče bo podalo kazensko prijavo

Kobal je prejel 13 tisoč evrov bruto avtorskega honorarja. Gledališče je prodalo že petnajst predstav za naslednja dva meseca, ki jih bodo zdaj poskušali nadomestiti z drugima dvema predstavama: Oče in Ljubi moj. Kazen zaradi plagiata v takšnih primerih določi italijanska agencija za avtorske pravice. Kosijeva je spregovorila tudi o večji premoženjski koristi, ki jo je Kobal pridobil iz neupravičene uporabe avtorskih pravic – gledališče bo prav zaradi plačila avtorskega honorarja Kobalu podalo kazensko prijavo.

S Kobalom ne bodo več sodelovali

Kobala so o dogajanju obvestili z dvema uradnima dopisoma, na katera se je Kobal odzval s sporočilom, da bo odgovor o zadevi pridobil v najkrajšem možnem času, saj preverja pri imetniku avtorskih pravic, medtem pa bi se z upravnico želel dobiti na sestanku za čim hitrejšo in mirno razrešitev zadeve, kar je Kosijeva zavrnila.

Dejala je še, da so igralci in režiser Jaša Jamnik, sicer Kobalov dober prijatelj, razočarani, saj so v predstavo vložili dva meseca dela, in napovedala, da v prihodnje s Kobalom več ne bodo sodelovali. Na letošnjih Dnevih komedije SLG Celje ne bo imelo svoje predstave, bo pa vseeno ostalo enako število predstav.

Kako ukrepati v prihodnje?

Medtem ko so celjskemu gledališču očitali, da bi moralo prepoznati plagiatorstvo, je upravnica pojasnila: »Aldo Nicolai je napisal 125 dramskih tekstov. Avtorjev samo sosednjih držav, v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem, je na stotine. Kako bi si naj človek zapomnil vse te tekste? Sama npr. madžarsko ne berem. Kako bi to preverjali?« Dejala je še, da je nemogoče, da bi agencije preverjale dramska besedila. »Kako bo neka uradnica poznala vsa sodobna dramska dela z nešteto avtorji in jeziki? Avtor moralno in pravno odgovarja za avtentičnost drame,« je odločno dodala.

Boris Kobal do zaključka redakcije (ponedeljek) pojasnil ni želel dajati. Je pa napovedal, da bo podrobnosti predstavil ta teden.