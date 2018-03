Koliko vas bo stala domača orehova potica?

Bliža se čas velikonočnih praznikov, ko bodo mize zopet bogato obložene. Med njimi gotovo ne sme manjkati orehova potica. V časopisu NOVICE so preverili, koliko vas bo stala slovenska kulinarična posebnost, če jo boste spekli doma ali se boste odločili za nakup na tržnici. Malo manj kot za 9 evrov sestavin bi porabili, če bi jo pripravili po receptu, predstavljenem v časopisnem prispevku. Če vam peka ne diši in vseeno raje posežete po domačih dobrotah, boste na lokalnih tržnicah v Konjicah, Zrečah in Oplotnici za kilogram orehove potice odšteli med 8 in 12 evri.

Na tortnem diagramu spodaj so prikazane povprečne cene sestavin, ki jih potrebujemo za peko potice – orehi, bela pšenična moka, kvas, polnomastno mleko, beli kristalni sladkor, maslo, jajca in rum za peko. Izračunane so na podlagi cen izdelkov, ki so bili tretjo soboto v marcu na razpolago v Lidlu, Mercatorju in Sparu v Slovenskih Konjicah. Na ta dan so se nekateri izdelki prodajali po akcijski ceni, kar pomeni, da kakšnega izdelka morda ne bo več mogoče dobiti za isto ceno. Na podlagi povprečnih cen sestavin smo zračunali, da bi za potico, ki bi jo pripravili po receptu, predstavljenem v NOVICAH, porabili 8,97 evra. Podrobnejše rezultate prikazujemo na tortnem diagramu.

