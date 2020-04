Koliko prostovoljcev imajo občine Obsotelja in Kozjanskega?

V izrednih razmerah je zaznati, da so prostovoljci tisti, ki so pomemben člen družbe. Župane občin Obsotelja in Kozjanskega smo povprašali koliko ljudi, približno, potrebuje pomoč prostovoljcev in koliko prostovoljcev imajo.

Franjo Debelak: »Vsak dan sta angažirana dva ali trije prostovoljci za različne potrebe ljudi (hrana, tehnične pomoči starejšim, zdravila).«

Milenca Krajnc: »Moram še posebej poudariti, da je v tem času čutiti izjemno solidarnost in medsosedsko pomoč. Prav tako je prostovoljka nudila pomoč starejšemu paru. Sicer pa imamo v pripravljenosti 37 prostovoljcev (25 iz vrst PGD in 12 KORK in občani).«

Peter Misja: »Glede na to, da imamo za starejše zagotovljeno osnovno pomoč, se za pomoč odloča relativno malo ljudi. V pripravljenosti sta dva prostovoljca za pomoč iz trgovine in dve za varstvo otrok. Seveda pa lahko uporabimo tudi štab civilne zaščite.«

Mag. Branko Kidrič: »Med nami so ljudje, ki potrebujejo pomoč in ljudje, ki so jo pripravljeni nuditi. Veseli smo, da je slednjih veliko več. Dnevno smo v preteklih tednih pokrili približno tri potrebe občanov na dan, predvsem z dobavo zdravil in hrane, veliko pa pripomore tudi patronažna služba, da ni treba opravljati prevozov bolnih občanov. Za enkrat skušamo potrebe pokrivati z javnimi uslužbenci iz občinske uprave, saj še vedno zbiramo izjave prostovoljcev v zvezi z varovanjem osebnih podatkov oz. njihove moči varčujemo za čas, ko (če) bodo potrebe na terenu večje. Prav tako ocenjujemo, da je primerno predhodno pripraviti identifikacijo za prostovoljce, da ne bi prihajalo do zlorab na terenu. Naši prostovoljci so opremljeni z zaščitnimi maskami in rokavicami in praviloma ne stopajo v neposredni stik z občani, saj menimo, da je najbolje onemogočiti vsak medij za okužbo, čeprav so prostovoljci zdravi. Ponovno se zahvaljujemo za izkazano pripravljenost pomagati, občani razen pripravljenosti za pomoč občanom ponujajo svoje avtomobile v uporabo, šivanje mask in še druge oblike pomoči. Skupaj zmoremo.«

Martin Mikolič: »Trenutno oskrbujemo s hrano 10 občanov, tudi drugo pomoč, če si sam ali mu sorodniki ne morejo pomagati, kot npr. dvig denarja, nabava iz trgovine, nudimo našim občanom. Vse aktivnosti izvajajo člani štaba civilne zaščite s pomočjo prostovoljcev po potrebi. Trenutno sta aktivirana dva, seveda smo veseli, da se jih je veliko javilo za pomoč, vsekakor jih bomo v prihodnje potrebovali.«

Alojz Stoklas: »Trenutno trem občanom dnevno dostavljamo topli obrok in vse ostalo, kar potrebujejo iz trgovine ali lekarne. Še več posameznikom občasno na osnovi klica na štab pomagamo z dostavo živil in zdravil, občanom pa odgovarjamo tudi na klice in elektronska sporočila. Imamo 105 prostovoljcev.«

Iz vseh občin so nam sporočili, da trenutno na zaznavajo potrebe po varstvu otrok, imajo pa pripravljene prostovoljce, če bi bilo potrebno. (J. S.)