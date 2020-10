Koliko je kršitev ‘koronaukrepov’ na Konjiškem?

Zaradi novih vladnih ukrepov, ki v veljavo stopajo v teh dneh, imajo dodatne naloge tudi policisti. Od petka do nedelje so tako tudi policisti Policijske postaje Slovenske Konjice izvedli več nadzorov v zvezi z upoštevanjem odloka vlade RS in pri tem zaznali več kršitev. Vsem kršiteljem so izrekli opozorilo.

Sicer pa so policisti na območju, ki ga pokriva konjiška Policijska postaja, od spomladi do prejšnjega petka skupaj zabeležili 179 kršitev Zakona o nalezljivih boleznih. Po besedah komandirja Policijske postaje Slovenske Konjice Roberta Vipotnika Sirca je bilo ugotovljenih kršitev v zadnjem obdobju manj, so pa obravnavali javno prireditev, ki ni bila priglašena na Policijsko postaji oziroma si organizatorji niso pridobili dovoljenja Upravne enote za izvedbo javne prireditve, na kateri je bilo večje število mladoletnikov. Zoper organizatorja so zato podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Celju, in sicer na Oddelek za prekrške. Prav tako so zaradi kršitev Zakona o nalezljivih boleznih zoper organizatorja podali predlog drugemu prekrškovnemu organu (zdravstveni inšpekciji). Policisti med drugim ugotavljajo tudi kršitve nenošenja mask v zaprtih javnih prostorih, predvsem trgovinah, po novem pa tudi na prostem. Kar se tiče nadzora ‘mej’, je tokrat enako kot spomladi, ko je bila prepoved gibanja med občinami, s tem da zdaj pač nadzirajo gibanje med regijami.

