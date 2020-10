KolesCE: razširjajo z 12 novimi postajami

KolesCE se je v Celju odlično prijelo, zato želijo s pomočjo finančnih spodbud, ki so občinam namenjene za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture, sistem izposoje javnih koles razširiti. Na javni razpis Eko sklada so oddali vlogo za projekt Širitev sistema izposoje javnih koles – bike sharing. Projekt je ocenjen na nekaj manj kot 580.000 evrov in zajema postavitev 12 novih postaj za izposojo javnih koles.

Nove lokacije bodo …

»Če bomo uspešni s prijavo, lahko pričakujemo, da nam bo Eko sklad namenil nepovratne finančne spodbude v višini do 80 odstotkov priznanih stroškov naložbe, predvidoma 250.000 evrov,« pojasnjujejo na Mestni občini Celje.

Nove postaje želijo postaviti na lokacijah Plava laguna, Mirna pot, Trubarjeva ulica – Čopova ulica, Dečkova cesta – Ingrad, Ulica mesta Grevenbroich – Drapšinova ulica, Pod lipami, Polule, Milčinskega ulica, Ribarjeva ulica, Celjski sejem, Ljubečna in Teharje.

Dober odziv

Sistem izposoje javnih koles KolesCE so v Celju uvedli pred dvema letoma. Število uporabnikov sistema, ki so ga uvedli tudi v nekaterih sosednjih občinah, narašča iz meseca v mesec. Konec septembra so imeli v sistemu KolesCE že 7.950 registriranih uporabnikov, ki so skupaj od uvedbe sistema prekolesarili že več kot 115.000 kilometrov. V septembru so samo v enem dnevu zabeležili 332 najemov, kar je največ doslej. (UC)