Kolesarski klub Rogla ima vse več članov, ki so tudi pogosteje na cestah

V Kolesarskem klubu Rogla so iz obdobja ‘korona krize’ potegnili nekaj dobrih stvari. Zanimanje, predvsem za rekreativno kolesarjenje, se je namreč povečalo. V klub je v zadnjem času prišlo nekaj novih kolesarsko zelo aktivnih članov, gre predvsem za odlične rekreativne kolesarje. Vseh članov je tako trenutno 58, torej število raste. Upajo pa, da se jim bo pridružilo še več ljudi, ki imajo radi naravo, kolo, dobro družbo ter radi poskrbijo za svojo telesno aktivnost. Člani kluba se vse pogosteje odpravljajo na skupne vožnje. Petkove so namenjene spoznavanju okoliških cest in vzponov ter druženju. Sobote in nedelje pa so usmerjene v daljše trase po želji.

Kdaj naj bi bil na sporedu že 28. Kolesarski skok na Roglo, pa preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

