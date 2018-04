Kolesarska dirka Po Sloveniji bo tudi letos obiskala Štajersko

Jubilejna 25. mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji bo znova obiskala tudi Štajersko. Uvodno novinarsko konferenco so pripravili danes v Ljubljani. Pet etap bodo organizirali od 13. do 17. junija. Kolesarji se bodo na skupaj 664 kilometrov dolgo traso podali v Lendavi, tradicionalno pa se bo dogodek končal v Novem mestu. Kolesarska karavana bo vmes s starti oz. cilji posamičnih etap obiskala tudi Mursko Soboto, Maribor, Rogaško Slatino, Slovenske Konjice, Celje, Ljubljano, Kamnik in Trebnje. Za zdaj je na dirko prijavljenih 21 ekip, rekordnih sedem iz svetovne serije. Prenos vseh etap bo na Televiziji Slovenija in Eurosportu. Na startu dirke bo med drugim tudi trenutno najbolj vroč slovenski kolesar Primož Roglič, ki sicer vozi za nizozemsko ekipo LottoNL Jumbo.

Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke: “Zelo se veselim že 25. izvedbe dirke Po Sloveniji. Dosegli smo lep jubilej, dirko organiziramo že četrt stoletja in praktično stalno raste. Pričakujem, da bomo videli še eno lepo dirko, skupno bo direktni prenos dirke predvajan v več kot sto različnih državah. Tako si bodo lahko gledalci po vsem svetu ogledali, kako lepa je Slovenija. Letos smo vključili še sosedo Madžarsko, preko katere dirka še ni potekala. Pet etap je praktično čisto novih, prireditev pa se bo zaključila z vožnjo na čas od Trebnjega do tradicionalnega cilja v Novem mestu, kar pomeni borbo za skupno zmago do samega konca. Tekmovalno se bo dirka stopnjevala in sicer od prve tipično sprinterske etape do vedno težjih preizkušenj in končne borbe z uro. Takšno dirko lahko zmaga samo kompleten kolesar.”