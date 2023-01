Kokosova potica

Potrebujemo:

500 g moke za kvašeno testo

kocko kvasa

60 g margarine

80 g sladkorja

2 jajci

1 rumenjak

2 dcl mleka

pol limonine lupine

vanilijev sladkor

žličko soli

žličko vanilijevega ekstrakta

4cl belega ruma

Za nadev:

250g kokosove moke

1,5 dcl kokosovega mleka

2 žlici kisle smetane

100 g masla

2 jajci

vanilijev sladkor

sladkorja

Kvas razdrobimo v večjem kozarcu in ga zmešamo z žličko moke, žličko sladkorja ter nekaj žlicami mlačnega mleka. Počakamo, da se naredi kvasec. Moko presejemo v posodo v kateri bomo pripravljali testo. Na sredi naredimo jamico in vanjo vlijemo kvasec. Vse skupaj premešamo. V posebni posodi stepemo jajca in rumenjak, ki smo jim primešali sladkor, vanilijev sladkor, na sobno temperaturo ogreto margarino, limonino lupino, ščepec soli, vaniljev ekstrakt in rum. Tako pripravljeno mešanico dolijemo k moki in dobro premešamo. Počasi dolivamo mlačno mleko in mešamo naprej. Ko dobimo kompaktno, ravno prav mehko kepo testa, jo gnetemo 10-15 minut. Testo preložimo v posodo za vzhajanje in pustimo na toplem. Testo naj vzhaja 1 uro. Vzhajano testo razvaljamo na pomokani površini. Premažemo ga z nadevom in zvijemo v potico. Potico preložimo v pomaščen pekač, kjer naj pred pečenjem vzhaja še pol ure. Pred pečenjem jo še večkrat prebodemo. Pečemo približno eno uro na 180 stopinj.

Nadev:

Jajca in na sobno temperaturo ogreto margarino ter sladkor penasto umešamo z ročnim mešalnikom. Dodamo vanilijev sladkor, kokosovo moko, kokosovo mleko in kislo smetano. Vse skupaj dobro premešamo. Če je nadev pregost, dodamo malce mleka.

