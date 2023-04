Koga bodo Celjani letos nagradili?

Celje svoj občinski praznik praznuje 11. aprila. Ob tej priložnosti v mestu posameznikom, pa tudi različnim podjetjem in zavodom vedno podelijo najvišja priznanja za dosežke v minulem letu.

Tudi letos ne bo nič drugače. Kdo bodo torej letošnji prejemniki celjskih grbov?

Častni meščan Celja

Medtem, ko grbov vedno podelijo več, dobi laskavi naziv »častni meščan Celja« vsako leto le eden. Tega bo letos za poslovno uspešnost in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva prejel Edvard Stepišnik.

K nazivu so pripisali: »Za dolgoletno izjemno uspešno vodenje družbe Klasje in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva ter vsestransko delovanje v širšem družbenem okolju, ki ima trajen pomen za ugled mesta Celje doma in v tujini, Mestni svet Mestne občine Celje Edvardu Stepišniku podeljuje naziv častni meščan Celja.«

Prejemniki celjskih grbov

Zlati celjske grbe bodo podelili mag. Vidu Marcenu, za vseživljenjsko uspešno glasbeno-umetniško delo, Ivu Umeku, za doprinos k razvoju popularne glasbe, in Centru sodobnih umetnosti, za odličnost pri izvajanju strokovne dejavnosti na področju vizualne umetnosti.

Prejemniki srebrnih grbov bodo postali Zvezdan Martić, za filmsko ohranjanje celjskih zgodb polpretekle zgodovine, Uroš Perić, za vrhunske in vsestranske glasbene dosežke, Celjski mladinski center, za ustvarjalno delovanje, ki sledi potrebam mladih, in Klub podjetnikov Zlatorog Celje, za uspešno 30-letno povezovanje podjetnikov in menedžerjev v širši celjski regiji.

Bronaste grbe pa bodo prejeli Zvonimir Meško, za uspešno podjetniško pot ter odgovoren odnos do zaposlenih in okolja, Jolanda Thaler, za vrhunske uspehe na področju modnega oblikovanja, in Naj kafe d.o.o., za domiselno in prepoznavno ponudbo z razvojem lastnih blagovnih znamk.

Laskave naslove bodo podelili na slovesnosti, 11. aprila zvečer. Prireditev pa bodo preko zaslonov prenašali tudi v starem mestnem jedru. (MH)