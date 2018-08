Ko z vrta poberemo čebulo, sejemo radič

Radič lahko sejemo od pomladi do jeseni, vendar prezgodnje setve v poletnih mesecih hitro uidejo v cvetenje. Najpogosteje ga sejemo poleti, v drugi polovici junija in v juliju, ko se dan že začenja krajšati. Radič lahko na vrtu kombiniramo z mnogimi vrtninami. Najbolje je, da zasadimo gredice vrtnin, ki jih sredi poletja že spraznimo (za čebulo, česnom, krompirjem, rdečo peso, grahom Na prostem glavnati radič ter štrucarja pobiramo od konca septembra do decembra, prezimni radič na vrtu postimo do pomladi, ko zopet začne rasti.

Nabran radič se ne skladišči dolgo, zato ga porabimo čim bolj sproti. Kadar ga nabiramo za uporabo dan ali dva kasneje, najdlje počaka tako, da ga iz vrta poberemo skupaj s korenino na dan za cvet in shranimo v hladni kleti.