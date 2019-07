Ko imaš že vsega prek glave …*

*** oglasno sporočilo

… ker je tak dan, ker je šef nenormalno tečen, na cesti je gneča, taščo nosi luna, otroci ne dajo miru niti za sekundo in na splošno se je teden vlekel kot da ga ne bo nikoli konec.

In ko imaš res že vsega vrh glave, pomeni, da je že skrajni čas, da daš svoje možgane vsaj malo »na off«. S čivavo na straži, lahko pa tudi s sosedovim Rexom, ki bo ta čas poskrbel, da tašča ne zaide predaleč.

Ker ti verjetno še ni popolnoma jasno o čem govorim, naj ti pojasnim. Radi bi te poslali na en pošten oddih. Kjer boš imel popoln mir. Še telefon lahko izklopiš pa bo tako, kot da te je za 2 dneva izbrisalo iz zemeljske oble. Zveni mikavno?

V nadaljevanju smo ti pripravili nekaj idej, kje lahko poiščeš obljubljen mir. Prav vse so na voljo z darilnimi paketki SelectBox, tako da smo ti zraven dali še eno dobro idejo za nadaljnja obdarovanja. Lahko pa ti še izdamo, da ti tokrat ne bo treba na drug konec sveta, niti na drug konec Slovenije ne. Malce vožnje z avtom in en, dva, tri, si že tam! Tam, kjer je vse kar te bo klicalo, nežen planinski vetrc in dobra domača hrana. Vse to boš doživel-a v Logarski dolini!

Ko je vse kar potrebujete, mir

Včasih človek res ne potrebuje nič več kot samo to – mir. So vas vsakodnevni opravki, gore dela v službi in nejevoljni ljudje okrog vas popolnoma izčrpali? Če se najdete v opisu, imamo čudovito ponudbo za vas, kjer se boste lahko prepustili le naravi in času zase.

Koča na Grohotu se nahaja v prečudoviti Logarski dolini, ki že sama od sebe narekuje prijetno in mirno naravno okolje. Natančneje stoji pod severnim ostenjem Raduhe, do koder lahko pridete po označeni pohodniški poti, če vam je ljubše, pa do nje vije tudi urejena cesta.

Z darilnim paketkom SelectBox si lahko privoščite enkratno bivanje v tej lični planinski koči sredi bogate narave, ki vas bo napolnila z notranjim mirom, predvsem pa bi boste lahko končno spočili prepolno glavo. Okoliš je primeren tudi za planinarjenje in kolesarjenje, kar bo le še pika na i za pravi vikend oddih.

Vse o ponudbi najdeš TUKAJ >>.

Kot so kuhale babice …

Babi je rada dejala, da prazen žakelj ne stoji pokonci. In sredi hitrega tempa življenja tudi sam to kaj kmalu spoznaš. Seveda pa ni boljše od domače pripravljene hrane s pridihom planinskega življenja.

Na Turistični kmetiji Perk, ki se nahaja nad Logarsko dolino v Matkovem kotu, dobro vejo kaj postreči na mizo. Poleg izjemne pokrajine, ki obdaja idilično kmetijo že vse od leta 1426, se boste lahko z darilnimi paketi SelectBox razvajali z okusnimi domačimi dobrotami. Še posebej vas bodo navdušili domači mlečni izdelki, na svoj račun pa bodo prišli tudi gurmanski mesojedci s postrežbo savinjskega želodca in zapriseženi sladkosnedi s tradicionalno slovensko potico. Za osvežitev grla pa vam postrežejo tudi z doma pridelanimi sokovi, tako da bodo lahko v sladkih a zdravih okusih uživali tudi najmlajši.

Vas zanima kako Perkovi pridejo do vsega tega? Z veseljem vam bodo predstavili življenje na kmetiji, opravila in kuho. Tako lahko svoje misli končno popeljete drugam, se nekaj novega naučite, predvsem pa v polnosti zaužijete slovensko tradicijo.

Kaj vse sredi planin čaka vas in vaše obdarjence pa si poglej TUKAJ >>.

Prave kmečke dobrote

Ste mnenja, da ni pravega dopusta brez dobre hrane? Imate radi tisto, res pristno in domače? Ja, zagotovo niste edini in tudi tukaj smo za vas skrili še enega asa v rokavu.

Na Turistični kmetiji Bukovje, ki leži ob reki Savinji in Raduhi, vas bodo presenetili z raznolikostjo domačih jedi, ki temeljijo na tradicionalni zgornjesavinjski prehrani. Ste že slišali za mohot in tokc pašeto? Ali pa oženjeno juho? Bi želeli poskusiti še posebej cenjeno in edinstveno sladico, ajdnek?

Vse to se skriva v pestri ponudbi Turistične kmetije Bukovec, ki je sestavni del darilnih paketov SelectBox. Poleg tega, da vas tu pričaka umirjeno okolje, boste lahko poleg nočitve v idilični koči obiskali tudi muzej flosarstva, lesarstva, v bližini pa se nahajajo tudi Terme Topolšica in Snežne jame pod Raduho. Z dobro in kvalitetno hrano pa se boste lahko polni energije lotili vsakršne zabavne aktivnosti.

Če iščete oddih, kjer se boste vi ali ali vaši najbližji lahko spočili, ob enem pa vam ne bo niti minuto dolgčas, si več o ponudbi poglejte TUKAJ >>.

V vlogi Robin Hooda

Tudi šport je vrsta sproščanja, vendar zakaj ne bi poskusili nekaj novega, če je to na voljo?

Na Turistični Kmetiji Gradišnik, ki je od Logarske doline oddaljena le 2 km, vas poleg prijetnega oddiha v naravi pričakajo neštete aktivnosti, prilagojene letnemu času. Planinarjenje, kolesarjenje in 3D poligon so le ene od aktivnosti, ki se jih lahko lotite. Vendar, ali ste se že kdaj poskusili v lokostrelstvu? Z darilnim paketom SelectBox imate končno priložnost stopiti v čevlje dobro znanega Robin Hooda! Če se niste še nikoli spoprijeli z lokom je vsa skrb odveč, saj bo poleg vaditelj, ki vas bo varno usmerjal.

Privoščite si miren a aktiven oddih v naravi, ki jo obdajajo Savinjske Alpe in Karavanke, na katere se lahko tudi sami povzpnete. Da boste za vzpone imeli dovolj energije pa vas bodo na kmetiji Gradišnik razvajali z raznimi domačimi specialitetami.

Vse o ponudbi najdete TUKAJ >>.

Za aktiven oddih

Je šport del vašega vsakdana in si dneva brez zanimivih aktivnosti preprosto ne znate predstavljati? Bi se poskusili tudi v čem novem – mogoče plezanju, jahanju ali lokostrelstvu?

Kmečka hiša Ojstrica, ki se nahaja v alpsko ledeniški dolini v osrčju Logarske doline vam ponuja vse to in še več. Hišo kljub kmečki tematiki gradi ljubka idila, mešanica med tradicijo in modernim stilom. V jutru vas pričaka bogat samopostrežni zajtrk, čez dan pa presenečajo s priljubljenimi domačimi dobrotami. Seveda pa čudovita okolica ponuja nešteto možnosti za rekreacijo. Poleg planinarjenja in kolesarjenja, so vam na voljo plezanje, nordijska hoja, lokostrelstvo in jahanje, vsa oprema pa je tudi na voljo za izposojo.

Z darilnim paketom SelectBox si lahko res privoščite oddih, ki vam bo dal nešteto možnosti za koriščenje prostega časa, v njem pa bi užival vsakdo – z domačimi ljubljenčki vred, ki so še posebej zaželjeni!

Se že vidiš s pohodniškimi palicami sredi planin? Za več informacij odklikaj TUKAJ >>.

SelectBox je prava oaza adrenalinskih doživetij, wellness tretmajev, gurmanskih doživetij, luksuznih kratkih počitnic in še mnogo drugega. Zakaj je SelectBox drugačen od drugih daril? – Zaradi načina darovanja! Z darilnim paketom SelectBox obdarovancu podarite nepozabno doživetje po njihovi lastni izbiri. Svobodno lahko izbirajo med pestrim naborom kar 1800 doživetji, zato je SelectBox darilni paket, s katerim zagotovo ne boste zgrešili. Oglejte si pestro ponudbo, ki zajema 26 različnih darilnih paketov in opazujte navdušenje svojih obdarovancev!