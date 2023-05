Ko besedila in glasba skupaj tvorijo nepozabne glasbene zgodbe

Minulo soboto so obiskovalci MCC kavarne lahko uživali v raznoliki glasbi na kantavtorskem večeru na katerem so nastopili trije kantavtorji oz. kantavtorske zasedbe.

Večer je začela izvajalka Dora Tomori ob spremljavi kitarista Timoteja Pozniča. S čustvenimi, globokimi skladbami, ki bi jih lahko opisali kot svojevrsten indie, je navdušila številne obiskovalce, ki so zapolnili poseben kotiček ‘za temno zaveso’ v MCC kavarni, kjer je koncert dejansko potekal.

Za njo sta na oder stopila Primož Vidovič in Andrej Kos, ki nastopata pod imenom Vidovič & Kos. Obiskovalce sta nasmejala, ganila in v njih zbudila različna čustva s svojimi družbeno-kritičnimi, hudomušnimi in osebno izpovednimi šansoni, ki so bolj za šalo na trenutke rahlo spomnili celo na narodno-zabavno glasbo. Pospremila sta jih z besedami: »Čar šansona je to, da nam lahko postavi neko ogledalo. Ko se pogledamo v to ogledalo, se včasih lahko nasmejimo, včasih zamislimo, razžalostimo ali celo zgrozimo.« Glede na vzdušje in gromki aplavz obiskovalcev je ‘ogledalo’ kar učinkovito opravilo svoje delo.

Kantavtorski večer pa se je zaključil z nastopom kantavtorice Urške, kateri se je na odru pridružila prijateljica Ana. Njene skladbe so obiskovalce očarale s čustvenostjo in nežnostjo ter z osebno-izpovednimi besedili, ki so nastala na podlagi avtoričinih življenjskih zgodb in ujetih trenutkov.

Dogodek je organizirala celjska mladinska organizacija Ba kanal, člane katere družita ljubezen do lokalne glasbe in želja po skupnem ustvarjanju kakovostne kulturno-umetniške avdio-video produkcije v javnem interesu. Koncerte prirejajo in snemajo že od leta 2017, s posnetki pa na svojem kanalu gradijo javno digitalno knjižnico slovenske avtorske glasbe. (MH)

