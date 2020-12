Knjižnici Šmarje pri Jelšah nagrada za najboljši knjižnični projekt

Med 18. in 22. novembrom vsako leto poteka teden vseh splošnih knjižnic, kljub letošnjemu nekoliko razburkanemu letu, in sicer pod geslom »Moja knjižnica povezuje«. Knjižnica Šmarje pri Jelšah je v tem obdobju, še posebej inovativna, saj je prejela mikavno nagrado za najboljši projekt za uvedbo inovativne storitve za uporabnike.

Vsako leto novembrski čas zaznamuje teden vseh splošnih knjižnic na vseslovenskem nivoju, ki poteka od 18. do 22. novembra. Pomen knjižnic v današnjem, sodobnem času odraža velik doprinos s strani izbire širokega knjižnega gradiva, preživljanja kvalitetnega prostega časa v družbi knjig, ki so velikokrat lahko prave prijateljice posameznika, temelj vsega pa je vsekakor širjenje bralne pismenosti in besednega zaklada, zlasti med mlajšo generacijo. Vsako leto 20. novembra Združenje vseh splošnih knjižnic podeli nagrade najboljšim knjižničnim projektom, ki ne sežejo le v deveto vas kot pravi rek, temveč odmeva širše in širše. Tako je strokovna komisija med osemnajstimi nominiranci Knjižnici Šmarje pri Jelšah v projektu #OstaniDoma v stiku s knjižnico podelila vseh možnih 100-% točk ter dodelila nagrado za najboljši inovativni projekt na področju storitev za uporabnike. Združenje ZKS je zapisalo takole: »V razmerah fizične oddaljenosti so z uporabo najsodobnejše tehnologije in pristopov ponudili uporabnikom različne vsebine in ustvarili občutek bližine ter povezanosti. Nadomestili in ublažili so primanjkljaj, ki ga je predstavljala prepoved fizičnih obiskov knjižnice.

Veliko sodelujočih K projektu so uspeli pritegniti več partnerjev in jim pomagali, da so se jim pridružili v novih digitalnih okoljih in projekt vsebinsko obogatili.« Direktor dr. Marko Samec se zahvaljuje vsem sodelujočim, celotnemu kolektivu, mentorjem ter seveda tudi zvestim podpornikom. Na samem začetku je dejal: »Pomembno je, da nas ‘vidijo’, slišijo, da začutijo tisto esenco našega zavoda, zaradi česar tudi tako radi prihajajo – zaradi osebnega stika.«

Kako pa veselje ob prejeti nagradi doživljam sama kot zvesta uporabnica? Ob besedi ‘knjiga’ me misel najprej prešine na našo, mojo Knjižnico Šmarje. Danes se z velikim žarom v očeh in srcu rada spominjam tistih duhovitih, brezskrbnih, z Mehurčki prežetih otroških dni, ko sva skupaj z mami prihajali na pravljične urice, ki so bile ob doživeto-humornem pripovedovanju pravljičarke Guste Grobin zvedave in polne fantazije. Priznam, da otroški plamen še danes tli in živahno prasketa v meni, saj nas knjige ponesejo v svet domišljije, kjer spokojnost in mir sobivata z roko v roki. Knjižnice, torej prostor, zbirališče vsake lokalne skupnosti, tempelj knjižnih moljev, zbirališče ljubiteljev kulture in umetnosti, pa ne obogatijo samo knjižnih polic, ki so polne raznolike in obširne vsebine, temveč se ‘srce’ vsake knjižnice, tudi naše, skriva v celotnem kolektivu, od knjižničarjev, bibliotekarjev, organizatorjev, tehničnega in vzdrževalnega osebja ter tudi samega vodstva, ki krmari in kroji uspešno pot. Ob tednu vseh splošnih knjižnic in prejeti nagradi doživljam neznanski ponos in tisto pristno, iskrivo veselje, zlasti v tem težkem obdobju, ko družabno življenje počiva in si nabira moči za, upam, da nov, pozitiven in čimprejšnji začetek. Ob vsem tem nikar ne pozabite, da niste sami. Z vami so ljudje, ki jim je mar za ljudi, za vse krajane in širše. So ljudje, ki v mračnih časih dajejo upanje, ustvarjajo pester nabor raznolikih vsebin, kjer se za vsakega najde nekaj. Ljudje, ki stremijo k boljšemu jutri in nas vsak teden znova in znova presenečajo z novimi gosti, predavatelji, tematikami itd. Vse to je Knjižnica Šmarje pri Jelšah. (Z. P.)