Knjižnica Rogaška Slatina s Tilnom Artačem obeležila 15 let nove knjižnice in zaključek 11. sezone bralne značke

Prejšnji konec tedna je Knjižnica Rogaška Slatina v Aninem dvoru ob svetovnem dnevu knjige obeležila 15. obletnico knjižnice na novi lokaciji in zaključek 11. sezone bralne značke za odrasle. Dogodek je z glasbo, predvsem pa z imitacijami in humornimi besedami popestril Tilen Artač. Pestre dogodke slatinske knjižnice je predstavila direktorica mag. Nataša Koražija, zbrane je nagovoril še slatinski župan mag. Branko Kidrič, ob slavnostnem dogodku je lokalna ustvarjalka Erna Ferjanič knjižnici podarila svojo sliko. Vsi skupaj pa so se na koncu posladkali z okusno torto, ki jo je direktorici pomagal zarezati častni župan dr. Jože Lipnik.

