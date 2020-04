Knjižnic čez noč ni bilo mogoče odpreti. V Šmarju in Rogaški do ponedeljka ne bo sprememb!

Včeraj je v veljavo stopil ukrep, da bi se z današnjim dnem lahko odprle knjižnice, muzeji in galerije. Ker do sedaj o možnostih tako hitrega odprtja ni bilo govora, knjižnic čez noč ni bilo mogoče odpreti, saj je za vse obiskovalce kot tudi zaposlene treba zagotoviti ustrezno varnost. Združenje slovenskih knjižnic je bilo tako enotnega mnenja, da sprememb glede odprtja vsaj do ponedeljka ne bo. Tudi v Rogaški Slatini in v Šmarju pri Jelšah vsaj do ponedeljka svojih vrat za obiskovalce še ne bodo odprli, še naprej pa nudijo možnost izposoje po predhodnem naročilu.

Knjižnici Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina sta pred časom uvedli možnost izposoje gradiva pod posebnimi pogoji, ki sicer uporabnikom omogoča izposojo, vendar ne v prostorih knjižnice, ampak po predhodnem naročilu. V tem času se je to izkazalo, kot zelo dobra poteza, saj so možnost uporabniki v veliki meri izkoristili in tako prišli do težko pričakovanih knjig. Včeraj pa je vlada sprejela sproščanje ukrepa vezanega na zaprtje knjižnic, muzejev in galerij in tako bi od danes naprej omenjene institucije lahko odprle vrata za svoje obiskovalce. Ker pa čez noč ni mogoče zagotoviti varnih pogojev tako za zaposlene, kot obiskovalce, so se v Združenju splošnih knjižnic odločili, da knjižnice ostajajo enotne in tako vsaj do ponedeljka še ne bodo odprle vrat za obiskovalce.

Kot nam je povedal direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah, dr. Marko Samec, bodo v njihovi knjižnici še naprej nudili že možno izposojo knjig pod posebnimi pogoji, vsaj do ponedeljka pa vrat ne bodo odprli. “Zagotoviti je potrebno ustrezne varnostne pogoje in pripraviti navodila za uporabnike, kako bomo odprti, kaj vse bo potrebno upoštevati. Na Združenju splošnih knjižnic smo sestavili priporočila, kako bi delo potekalo, prav tako pa smo glede na izkušnje iz drugih držav predlagali, da bi knjige ob vračilu šle zgolj v 72-urno karanteno in ne 14-dnevno, kot je predlagano. Sedaj smo zadevo predali Ministrstvu in čakamo na odgovore in potrditve, da bomo lahko enotno začeli z delom”, je dejal Samec, ki ob tem še napoveduje, da se bodo tudi knjižnice odpirale po fazah, kar pomeni, da bi v ponedeljek določeni začeli s prvo fazo, torej izposojo po predhodnem naročilu, ki pa je pri njih že nekaj časa v praksi.

“Glede na včerajšnji sklep vlade, ki med drugim omogoča odprtje knjižnic, galerij in muzejev, Knjižnica Rogaška Slatina sporoča, da obe njeni enoti, torej v Rogaški Slatini in Rogatcu, v sredo, 29. aprila in v četrtek, 30. aprila, ostajata zaprti iz več razlogov”, je sporočila direktorica mag. Nataša Koražija. Kot je dejala, iz NIJZ-a še nimajo odgovora o ukrepih glede karantene gradiva, zaposlene bi bilo treba o vrnitvi na delo obvestiti najmanj 24 ur prej, pripraviti pa je treba vse zaščitne ukrepe in organizirati delo tako, da bodo zaščiteni uporabniki in zaposleni. Direktorica knjižnice Rogaška mag. Nataša Koražija ob tem še poudarja: “V tem trenutku je najpomembnejše zdravje zaposlenih in uporabnikov, zato naša knjižnica svoja vrata, tudi za vračilo gradiva, odpira prihodnji teden, natančneje v ponedeljek, 4. maja, ampak po prilagojenem urniku, ki bo objavljen na spletni strani in Facebook profilu.” (Karmen Cvirn)